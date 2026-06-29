Wimbledon. Magda Linette odpada po pierwszej rundzie

Zwyciężczyni French Open lepsza od Linette

Magda Linette zakończyła udział w tegorocznym Wimbledonie już w pierwszej rundzie. Polka przegrała z rozstawioną z numerem piątym rosyjską tenisistką Mirrą Andriejewą 5:7, 4:6. Mecz zakończył się zwycięstwem Andriejewy w dwóch setach.

Mirra Andriejewa, która pokonała Magdę Linette, jest mistrzynią niedawnego turnieju French Open. Rosjanka potwierdziła dobrą formę, awansując do kolejnej fazy wielkoszlemowego turnieju na trawiastych kortach w Londynie.

Jak spisały się pozostałe Polki?

W poniedziałkowych spotkaniach pierwszej rundy zagrały jeszcze dwie reprezentantki Polski. Niestety, obie również doznały porażek. Maja Chwalińska, rozstawiona z numerem 20., przegrała z Mananchayą Sawangkaew z Tajlandii 6:2, 5:7, 2:6.

Z kolei Magdalena Fręch zmierzyła się z rosyjską zawodniczką Anną Kalinską, grającą z numerem 19. Polka uległa swojej rywalce wynikiem 6:7 (5-7), 4:6, kończąc tym samym swój udział w tegorocznej edycji Wimbledonu na wczesnym etapie.