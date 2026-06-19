Doja Cat w Krakowie 19.06.2026 - godzina i setlista. O której koncert? Jakie piosenki zaśpiewa?

Spis treści
Tour Ma Vie w Polsce
Doja Cat wraca do Polski. Gwiazda wraca do naszego kraju po niesamowity występie na Open'er Festivalu 2024. Tym razem będzie to jednak solowy koncert, a to pierwszy taki jej występ w naszym kraju. Piosenkarka i raperka wystąpi na Tauron Arenie w Krakowie w ramach trasy koncertowej Tour Ma Vie, która promuje jej ostatni album "Vie". Każdy wielbiciel Dojy Cat marzy, aby usłyszeć ulubione piosenki na żywo. Czy pojawią się tylko nowe piosenki z płyty "Vie", czy też starsze hity, takie jak "Say So", "Paint The Town Red" i "Woman" i "Kiss Me More". O której godzinie będzie można wejść do areny? O której godzinie Doja Cat wejdzie na scenę? Oto najważniejsze informacje dla posiadaczy biletów.
ZOBACZ TAKŻE: Warsaw Music Festival 2026 - godziny koncertów 20 czerwca. O której otwarcie bramek? [HARMONOGRAM]
Doja Cat w Krakowie 2026 - godzina, harmonogram
Doja Cat wystąpi w Krakowie już 19 czerwca 2026. Fani będą mogli wejść do Tauron Areny i zająć miejsce pod sceną już o godzinie 18:00! Półtorej godziny później, czyli o 19:30, wystąpi support. Będzie to Naomi Sharon. Główna gwiazda wieczoru każe na siebie trochę czekać. Doja Cat zaśpiewa dla polskiej publiczności o 20:30. Co wykona?
Doja Cat w Krakowie 2026 - setlista, lista piosenek
Oto oficjalna lista piosenek, które Doja Cat wykonuje na Tour Ma Vie:
- "Cards"
- "Get Into It (Yuh)"
- "Kiss Me More"
- "Gorgeous"
- "Take Me Dancing"
- "Woman"
- "Acts of Service"
- "Agora Hills"
- "Make It Up"
- "All Mine"
- "Ain't Shit"
- "Paint the Town Red"
- "Silly! Fun!"
- "Juicy"
- "Need to Know"
- "Streets"
- "Wet Vagina"
- "WYM Freestyle"
- "Demons"
- "Tia Tamera"
- "AAAHH MEN!"
- "I'm a Man"
- "Boss Bitch"
- "One More Time"
- "Say So"
- "Stranger"
- "Jealous Type"