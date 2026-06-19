Doja Cat w Krakowie 19.06.2026 - godzina i setlista. O której koncert? Jakie piosenki zaśpiewa?

Tour Ma Vie w Polsce

Doja Cat wraca do Polski. Gwiazda wraca do naszego kraju po niesamowity występie na Open'er Festivalu 2024. Tym razem będzie to jednak solowy koncert, a to pierwszy taki jej występ w naszym kraju. Piosenkarka i raperka wystąpi na Tauron Arenie w Krakowie w ramach trasy koncertowej Tour Ma Vie, która promuje jej ostatni album "Vie". Każdy wielbiciel Dojy Cat marzy, aby usłyszeć ulubione piosenki na żywo. Czy pojawią się tylko nowe piosenki z płyty "Vie", czy też starsze hity, takie jak "Say So", "Paint The Town Red" i "Woman" i "Kiss Me More". O której godzinie będzie można wejść do areny? O której godzinie Doja Cat wejdzie na scenę? Oto najważniejsze informacje dla posiadaczy biletów.

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Doja Cat w Krakowie 2026 - godzina, harmonogram

Doja Cat wystąpi w Krakowie już 19 czerwca 2026. Fani będą mogli wejść do Tauron Areny i zająć miejsce pod sceną już o godzinie 18:00! Półtorej godziny później, czyli o 19:30, wystąpi support. Będzie to Naomi Sharon. Główna gwiazda wieczoru każe na siebie trochę czekać. Doja Cat zaśpiewa dla polskiej publiczności o 20:30. Co wykona?

Doja Cat w Krakowie 2026 - setlista, lista piosenek

Oto oficjalna lista piosenek, które Doja Cat wykonuje na Tour Ma Vie:

"Cards" "Get Into It (Yuh)" "Kiss Me More" "Gorgeous" "Take Me Dancing" "Woman" "Acts of Service" "Agora Hills" "Make It Up" "All Mine" "Ain't Shit" "Paint the Town Red" "Silly! Fun!" "Juicy" "Need to Know" "Streets" "Wet Vagina" "WYM Freestyle" "Demons" "Tia Tamera" "AAAHH MEN!" "I'm a Man" "Boss Bitch" "One More Time" "Say So" "Stranger" "Jealous Type"