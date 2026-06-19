Warsaw Music Festival 2026 - godziny koncertów 20 czerwca. O której otwarcie bramek? [HARMONOGRAM]

A State of Trance Poland na Warsaw Music Festival 2026

Warsaw Music Festival to jedna z największych i najlepszych imprez tego roku w stolicy. W dniach 13 i 17 czerwca 2026 odbyły się już koncerty na Stadionie Miejskim Legii Warszawa im. Marszałka J. Piłsudskiego. Przed nami trzeci, ostatni dzień tego festiwalu. W sobotę, 20 czerwca w obiekcie ponownie pojawią się fani niesamowitych artystów. Ostatni dzień Warsaw Music Festival 2026 to koncert pod nazwą A State of Trance Poland. To impreza dla fanów muzyki dance i elektronicznej. Na warszawskiej scenie pojawią się najlepsi na świecie DJ-e. O której posiadacze biletów będą mogli wejść na płytę stadionu?

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MasterChef Michel Moran

Warsaw Music Festival 2026 - godziny otwarcia bramek 20 czerwca

Wiemy już, o której będzie można wejść na ostatni dzień Warsaw Music Festival 2026. Organizatorzy poinformowali o godzinie otworzenia bramek. Posiadacze biletów będą mogli wejść na stadion Legii Warszawy już o godzinie 16:30.

Warsaw Music Festival 2026 - harmonogram koncertów 20 czerwca

W jakich godzinach wystąpią poszczególni artyści 20 czerwca 2026? Harmonogram koncertów w ramach Feel The Beat wygląda następująco:

16:00 - 17:00 – Melooz

17:00 - 18:00 – Uufo

18:00 - 19:00 – Superstrings

19:00 - 20:00 – Kasia

20:00 - 21:15 – Giuseppe Ottaviani

21:15 - 22:15 – John Summit

22:15 - 23:45 – Armin van Buuren

23:45 - 01:00 – Armin van Buuren f2f John Summit

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Gwiazdy na Warsaw Music Festival 2026

W poprzednich dniach na Warsaw Music Festival 2026 wystąpiły takie gwiazdy jak Black Eyed Peas, Kacperczyk, Tribbs, Kalwi & Remi, Steve Angello, Artbat, Benny Benassi i Ronney.