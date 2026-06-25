Dawid Podsiadło na PGE Narodowym 2026 - czy można wnieść wodę? Organizatorzy szykują się na upały

Dawid Podsiadło na PGE Narodowym 2026 - WODA. Czy można wnieść?

Koncerty Dawida Podsiadło na stadionie PGE Narodowym w Warszawie to jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych tego roku. 27 i 28 czerwca popularny artysta zakończy Obrotowy Tour na największym obiekcie w Polsce. Fani są jednak zaniepokojeni pogodą. Koncerty zbiegną się z pierwszą dużą falą upałów w tym roku. W sobotę będzie ponad 35 stopni, a w niedzielę blisko 40! W związku z tym organizatorzy postanowili zwiększyć dostęp do wody.

Nie ma limitu wnoszonej wody. Zwiększyliśmy liczbę beczkowozów z darmową wodą pitną. Rozszerzyliśmy ilość kurtyn wodnych, a woda w punktach gastronomicznych - dzięki uprzejmości PGE Narodowego - będzie w cenie 3 złotych - informują organizatorzy koncertów w rozmowie z ESKĄ.

Więcej szczegółowych informacji o tym, jak przygotować się na koncerty w upale, znajdziecie niżej.

ZOBACZ TAKŻE: Dawid Podsiadło na PGE Narodowym - GODZINA koncertów 27 i 28 czerwca 2026. O której otwarcie bramek?

Chorzów - koncert Dawida Podsiadło

Dawid Podsiadło na PGE Narodowym 2026 - UPAŁY. Informator

Na teren imprezy można wnosić fabrycznie zamknięte butelki wody o pojemności do 0,5 litra oraz puste bidony . W trosce o odpowiednie nawodnienie uczestników na miejscu będzie można kupić wodę w promocyjnej cenie 3 zł we wszystkich kioskach gastronomicznych.

oraz . W trosce o odpowiednie nawodnienie uczestników na miejscu będzie można kupić wodę we wszystkich kioskach gastronomicznych. Przygotowano bezpłatne punkty nawadniania , w których będzie można napełnić puste bidony i kubki. Na każdy koncert organizator zapewnił 50 tysięcy porcji wody, a każdego dnia dodatkowo rozdawanych będzie 50 tysięcy butelek wody .

, w których będzie można napełnić puste bidony i kubki. Na każdy koncert organizator zapewnił 50 tysięcy porcji wody, a każdego dnia dodatkowo . Przed stadionem zostaną ustawione kurtyny wodne , z których będzie można skorzystać, aby się ochłodzić. Organizatorzy zachęcają również do zabrania ze sobą osobistego wachlarza , który pomoże przetrwać upał, a także małego ręcznika , który po zamoczeniu w wodzie może posłużyć jako chłodzący okład na kark lub nadgarstki.

, z których będzie można skorzystać, aby się ochłodzić. Organizatorzy zachęcają również do zabrania ze sobą osobistego , który pomoże przetrwać upał, a także , który po zamoczeniu w wodzie może posłużyć jako chłodzący okład na kark lub nadgarstki. Organizatorzy zalecają, aby unikać alkoholu oraz napojów zawierających kofeinę , ponieważ mogą one sprzyjać odwodnieniu organizmu.

, ponieważ mogą one sprzyjać odwodnieniu organizmu. Proszą też o nakrycie głowy, użycie kremów z filtrem i założenie jasnych, lekkich ubrań.