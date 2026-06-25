Dawid Podsiadło na PGE Narodowym 2026 - czy można wnieść wodę? Organizatorzy szykują się na upały

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Dawid Podsiadło na PGE Narodowym 2026 - WODA. Czy można wnieść?
Koncerty Dawida Podsiadło na stadionie PGE Narodowym w Warszawie to jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych tego roku. 27 i 28 czerwca popularny artysta zakończy Obrotowy Tour na największym obiekcie w Polsce. Fani są jednak zaniepokojeni pogodą. Koncerty zbiegną się z pierwszą dużą falą upałów w tym roku. W sobotę będzie ponad 35 stopni, a w niedzielę blisko 40! W związku z tym organizatorzy postanowili zwiększyć dostęp do wody.
Nie ma limitu wnoszonej wody. Zwiększyliśmy liczbę beczkowozów z darmową wodą pitną. Rozszerzyliśmy ilość kurtyn wodnych, a woda w punktach gastronomicznych - dzięki uprzejmości PGE Narodowego - będzie w cenie 3 złotych - informują organizatorzy koncertów w rozmowie z ESKĄ.
Więcej szczegółowych informacji o tym, jak przygotować się na koncerty w upale, znajdziecie niżej.
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Dawid Podsiadło na PGE Narodowym 2026 - UPAŁY. Informator
- Na teren imprezy można wnosić fabrycznie zamknięte butelki wody o pojemności do 0,5 litra oraz puste bidony. W trosce o odpowiednie nawodnienie uczestników na miejscu będzie można kupić wodę w promocyjnej cenie 3 zł we wszystkich kioskach gastronomicznych.
- Przygotowano bezpłatne punkty nawadniania, w których będzie można napełnić puste bidony i kubki. Na każdy koncert organizator zapewnił 50 tysięcy porcji wody, a każdego dnia dodatkowo rozdawanych będzie 50 tysięcy butelek wody.
- Przed stadionem zostaną ustawione kurtyny wodne, z których będzie można skorzystać, aby się ochłodzić. Organizatorzy zachęcają również do zabrania ze sobą osobistego wachlarza, który pomoże przetrwać upał, a także małego ręcznika, który po zamoczeniu w wodzie może posłużyć jako chłodzący okład na kark lub nadgarstki.
- Organizatorzy zalecają, aby unikać alkoholu oraz napojów zawierających kofeinę, ponieważ mogą one sprzyjać odwodnieniu organizmu.
- Proszą też o nakrycie głowy, użycie kremów z filtrem i założenie jasnych, lekkich ubrań.