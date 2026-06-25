Dawid Podsiadło na PGE Narodowym 2026 - czy można wnieść wodę? Organizatorzy szykują się na upały

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-06-25 15:29

Dawid Podsiadło wraca na PGE Narodowy. W ostatni weekend czerwca na największym stadionie w Polsce odbędzie się finał trasy koncertowej Obrotowy Tour. Prognozy pokazują, że będą to wyjątkowo upalne dni. Fani nie muszą się jednak obawiać braku dostępu do wody. Co przygotowali organizatorzy? Znamy szczegóły.

Dawid Podsiadło na PGE Narodowym 2026 - WODA. Czy można wnieść? 

Koncerty Dawida Podsiadło na stadionie PGE Narodowym w Warszawie to jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych tego roku. 27 i 28 czerwca popularny artysta zakończy Obrotowy Tour na największym obiekcie w Polsce. Fani są jednak zaniepokojeni pogodą. Koncerty zbiegną się z pierwszą dużą falą upałów w tym roku. W sobotę będzie ponad 35 stopni, a w niedzielę blisko 40! W związku z tym organizatorzy postanowili zwiększyć dostęp do wody. 

Nie ma limitu wnoszonej wody. Zwiększyliśmy liczbę beczkowozów z darmową wodą pitną. Rozszerzyliśmy ilość kurtyn wodnych, a woda w punktach gastronomicznych - dzięki uprzejmości PGE Narodowego - będzie w cenie 3 złotych - informują organizatorzy koncertów w rozmowie z ESKĄ. 

Więcej szczegółowych informacji o tym, jak przygotować się na koncerty w upale, znajdziecie niżej. 

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Chorzów - koncert Dawida Podsiadło

Dawid Podsiadło na PGE Narodowym 2026 - UPAŁY. Informator 

  • Na teren imprezy można wnosić fabrycznie zamknięte butelki wody o pojemności do 0,5 litra oraz puste bidony. W trosce o odpowiednie nawodnienie uczestników na miejscu będzie można kupić wodę w promocyjnej cenie 3 zł we wszystkich kioskach gastronomicznych.
  • Przygotowano bezpłatne punkty nawadniania, w których będzie można napełnić puste bidony i kubki. Na każdy koncert organizator zapewnił 50 tysięcy porcji wody, a każdego dnia dodatkowo rozdawanych będzie 50 tysięcy butelek wody.
  • Przed stadionem zostaną ustawione kurtyny wodne, z których będzie można skorzystać, aby się ochłodzić. Organizatorzy zachęcają również do zabrania ze sobą osobistego wachlarza, który pomoże przetrwać upał, a także małego ręcznika, który po zamoczeniu w wodzie może posłużyć jako chłodzący okład na kark lub nadgarstki.
  • Organizatorzy zalecają, aby unikać alkoholu oraz napojów zawierających kofeinę, ponieważ mogą one sprzyjać odwodnieniu organizmu.
  • Proszą też o nakrycie głowy, użycie kremów z filtrem i założenie jasnych, lekkich ubrań
Dawid Podsiadło Obrotowy Tour 2026
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