Rozpuść w wodzie i zanurz w tym przypalone garnki. Tak wyczyścisz je bez szorowania

Przypalone dno garnka to powszechny problem, który nie musi oznaczać godzin szorowania ani spisywania naczynia na straty.

Zamiast używać druciaka, wykorzystaj produkt, który masz w domu, aby zmiękczyć oporne resztki i przywrócić blask swojemu garnkowi.

Odkryj, jak ten produkt w połączeniu z gorącą wodą usunie przypalenie.

Zanim sięgniesz po druciak, spróbuj namaczania

Chyba każdy, kto choć raz przypalił obiad, zna ten widok. Na dnie garnka zostaje ciemna, twarda warstwa, której zwykła gąbka nawet nie rusza. Można oczywiście zabrać się za intensywne szorowanie, ale w ten sposób łatwo się zmęczyć, a przy okazji uszkodzić powierzchnię naczynia. Pomocne może okazać się odpowiednie namoczenie. Przypalone resztki trzeba najpierw zmiękczyć. Dopiero później warto zabrać się za ich usuwanie.

Namocz garnek w tym i zapomnij o przypaleniu

Jednym z domowych sposobów jest wykorzystanie tabletki przeznaczonej do zmywarki. Do zabrudzonego garnka należy wlać gorącą wodę, tak aby przykryła przypalone miejsce, a następnie rozpuścić w niej jedną tabletkę. Tak przygotowane naczynie zostawiamy na kilkanaście minut. Przy wyjątkowo uporczywym zabrudzeniu można dać roztworowi więcej czasu na działanie. W tym przypadku cierpliwość naprawdę popłaca. Po namoczeniu przypalona warstwa powinna być łatwiejsza do usunięcia. Wystarczy sięgnąć po gąbkę lub odpowiednią szczotkę i delikatnie oczyścić dno. Na koniec garnek należy bardzo dokładnie wypłukać.

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Nie każdy garnek można czyścić tak samo

Warto pamiętać o jednej ważnej rzeczy. Domowy sposób, który sprawdza się w przypadku jednego naczynia, niekoniecznie będzie odpowiedni dla każdego. Szczególnej ostrożności wymagają garnki z delikatnymi powłokami. Przed użyciem detergentu dobrze jest więc sprawdzić zalecenia producenta.

Co jeszcze można zrobić z lekkim przypaleniem?

Jeżeli zabrudzenie nie jest bardzo mocne, można rozpocząć od łagodniejszych metod. Pomocne bywa namoczenie dna z dodatkiem soli kuchennej. W domowych sposobach często pojawia się także ocet czy kwasek cytrynowy, choć również w ich przypadku trzeba uwzględnić materiał, z którego wykonano garnek. Najważniejsze jest jednak to, by nie odkładać czyszczenia na później. Świeże zabrudzenie zazwyczaj łatwiej usunąć niż mocno zaschniętą warstwę, która zdążyła już porządnie przywrzeć do powierzchni.

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