Szok! Nick Kyrgios zawieszony. Jeszcze niedawno ostro krytykował Igę Świątek

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Ostro krytykował Igę Świątek, zawiesili go za kokainę

Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa (ITIA) wydała w środę 19 sierpnia oficjalny komunikat. Nick Kyrgios został tymczasowo zawieszony w związku z pozytywnym wynikiem testu na obecność kokainy. Próbkę pobrano 22 czerwca, podczas zmagań w ramach turnieju ATP 250 na Majorce. Od wielu, wielu miesięcy targany kontuzjami finalista Wimbledonu 2022 bardziej niż z gry, słynął z krytycznych komentarzy pod adresem m.in. Igi Świątek i Jannika Sinnera związanych z ich dopingowymi aferami.

W oświadczeniu wydanym przez ITIA czytamy, że laboratorium akredytowane przez Światową Agencję Antydopingową (WADA) 17 lipca 2026 roku potwierdziło obecność w próbce Australijczyka benzoiloekgoniny, czyli metabolitu kokainy. Substancja ta jest klasyfikowana jako środek pobudzający, widnieje na liście substancji zabronionych, a jej zażywanie w trakcie zawodów jest surowo zakazane.

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W przypadku zażycia poza zawodami, stosuje się złagodzone sankcje. Ze względu na charakter substancji tymczasowe zawieszenie jest obowiązkowe i obowiązuje od 4 sierpnia 2026 roku. Kyrgios ma prawo do odwołania się od tymczasowego zawieszenia, jednak do tej pory tego nie uczynił - przekazano w komunikacie.

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, Nick Kyrgios postanowił zabrać głos, publikując oficjalne oświadczenie w mediach społecznościowych.

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Nick Kyrgios czuł się bezradny i samotny

Chciałem, abyście usłyszeli o tym najpierw ode mnie. Niedawno nie przeszedłem testu antydopingowego na Majorce, uzyskując wynik pozytywny na obecność kokainy. Popełniłem ogromny błąd i biorę za niego pełną odpowiedzialność - rozpoczął australijski tenisista.

Tenisista przyznał, że jest świadomy powagi sytuacji i wystosował publiczne przeprosiny.

„Przepraszam moich fanów, rodzinę, sponsorów i wszystkich bliskich mi ludzi. Przede wszystkim przepraszam dzieci, które mnie obserwują. Zdaję sobie sprawę, jaki przykład to daje i jestem głęboko rozczarowany swoją postawą” — podkreślił w oświadczeniu. Kyrgios odniósł się również do swoich problemów z przeszłości, próbując rzucić nieco światła na przyczyny swojego postępowania.

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Nie zamierzam szukać wymówek, ale chcę nieco wyjaśnić, w jakim miejscu się znalazłem. Ostatnie lata zmagań z kontuzjami mocno odbiły się na moim zdrowiu zarówno psychicznym, jak i fizycznym. Moje ciało nie było w stanie sprostać temu, czego oczekiwał umysł, a pogodzenie się z faktem, że moja kariera zbliża się do końca, okazało się trudniejsze, niż kiedykolwiek przypuszczałem - tłumaczył.

Zaznaczył przy tym, że „to nie on wybrał tenis, tylko tenis wybrał jego”.

„Mimo to rezygnacja z czegoś, co było całym moim życiem, jest jedną z najcięższych rzeczy, z jakimi kiedykolwiek musiałem się zmierzyć. Czasami czułem się bezradny i samotny. Nic z tego nie usprawiedliwia mojego zachowania” — napisał dalej Australijczyk.

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W podsumowaniu swojego wyznania, były finalista Wimbledonu ogłosił, że przez najbliższe 28 dni wycofuje się z życia publicznego, w tym z mediów społecznościowych, aby „skupić się na pracy nad sobą”.

„Chciałbym prosić wszystkich o uszanowanie mojej prywatności w tym czasie, a przede wszystkim prywatności mojej rodziny. Przepraszam. Wykonam niezbędną pracę i wrócę lepszy. Nick” — podsumował.

🚨 NICK KYRGIOS TYMCZASOWO ZAWIESZONY!📝 Komunikat ITIA:31-letni Kyrgios oddał próbkę podczas turnieju rangi ATP 250 na Majorce w dniu 22 czerwca 2026 roku. 17 lipca 2026 roku laboratorium akredytowane przez Światową Agencję Antydopingową (WADA) potwierdziło obecność… pic.twitter.com/poj44Ili7c— Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) August 19, 2026