Czy Polska awansuje do finału Eurowizji 2026? Przewiduję wyniki pierwszego półfinału

Eurowizja 2026 - kto awansuje z pierwszego półfinału?

Eurowizja 2026 to największe międzynarodowe święto muzyki. 12 maja widzowie zasiądą przed ekranami telewizorów, aby obejrzeć pierwszy półfinał konkursu. Tego dnia Polacy będą szczególnie zestresowani, ponieważ będą musieli martwić się o awans naszego kraju. Polska bierze udział właśnie w pierwszym półfinale. Alicja Szemplińska wystąpi z piosenką "Pray". W moim materiale wideo postanowiłem spróbować wytypować, kto przejdzie do wielkiego finału. Kto jest pewniakiem do awansu? Kto nie ma żadnych szans na przejście dalej? Czy Polska będzie cieszyć się sukcesem, czy smucić się z powodu porażki? Nowy odcinek eurowizyjnego cyklu ESKI znajdziecie niżej.

Eurowizja 2026 - półfinał 1. Uczestnicy

12 maja wystąpią:

Mołdawia: Satoshi - "Viva, Moldova!"

Szwecja: Felicia - "My System"

Chorwacja: Lelek - "Andromeda"

Grecja: Akylas - "Ferto"

Portugalia: Bandidos do Cante - "Rosa"

Gruzja: Bzikebi - "On Replay"

Finlandia: Linda Lampenius i Pete Parkkonen - "Liekinheitin"

Czarnogóra: Tamara Živković - "Nova zora"

Estonia: Vanilla Ninja - "Too Epic to Be True"

Izrael: Noam Bettan - "Michelle"

Belgia: Essyla - "Dancing on the Ice"

Litwa: Lion Ceccah - "Sólo quiero más"

San Marino: Senhit - "Superstar"

Polska: Alicja Szemplińska - "Pray"

Serbia: Lavina - "Kraj mene"

Występy gościnne:

Włochy: Sal Da Vinci - "Per sempre sì"

Niemcy: Sarah Engels - "Fire"

