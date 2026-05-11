Wybrałem najlepsze i najgorsze piosenki Eurowizji 2026. Moje Top 35

Eurowizja 2026 pełna emocji

Eurowizja 2026 będzie ciekawa. Jest o niej głośno między innymi z powodów geopolitycznych. Przypominam, że pięć państw bojkotuje wydarzenie z powodu Izraela, a organizatorzy wprowadzają zmiany w systemie głosowania, które mają zmniejszyć siłę tego kraju. Jak jest jednak pod względem muzycznym? Powiedzmy, że nie jest to najlepszy czas Eurowizji, ale jest kilka interesujących propozycji. W gronie faworytów wymienia się głównie Finlandię, ale też Grecję, Australię, Francję i Danię. Uważam jednak, że czeka nas wiele niespodzianek i to już na etapie półfinałów. To będą trzy emocjonujące wieczory. Nie będę jednak ukrywać, że jest kilka krajów, za które trzymam kciuki szczególnie. Są też takie, których nie chcę widzieć na wysokich miejscach!

Eurowizja 2026 - ranking wszystkich piosenek

36 piosenek walczy o wygraną w 69. Konkursie Piosenki Eurowizji. Przesłuchałem wszystkie z nich i to nawet po kilka razy. Na podstawie moich wrażeń ułożyłem personalny ranking 35 utworów. Dodatkowo opowiedziałem o krajach, które znalazły się na dnie i szczycie mojego rankingu. O moich wrażeniach możecie dowiedzieć się w zamieszczonym wyżej materiale wideo.

Eurowizja 2026 - kiedy i gdzie?

Jubileuszowy 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w obiekcie Wiener Stadthalle. Półfinały zostaną zorganizowane 12 i 14 maja 2026. Zwycięzcę poznamy podczas wielkiego finału 16.05.2026. Wydarzenie trafi do Austrii z powodu zeszłorocznej wygranej JJ z piosenką "Wasted Love". Będzie to najmniejszy konkurs od 2003 roku. Do Austrii pojadą reprezentanci 35 państw.