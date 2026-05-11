RELACJA. "Patrzcie, co mam haha". Egzamin ósmoklasisty z j. polskiego. Wyciekł arkusz cke? "Bardzo tanio"

E8 2026 język polski. W poniedziałek 11 maja o godz. 9:00 uczniowie klas ósmych rozpoczną egzamin ósmoklasisty 2026 z języka polskiego. To pierwszy i jeden z najważniejszych testów w tegorocznym harmonogramie egzaminów, który ma wpływ na rekrutację do szkół ponadpodstawowych. W naszej relacji na żywo znajdziecie najważniejsze informacje z egzaminu, przecieki, pytania z arkusza CKE oraz sugerowane odpowiedzi przygotowywane tuż po zakończeniu testu.

Przecieki przed egzaminem ósmoklasisty 2026 z języka polskiego

Nie ufajcie przeciekom na X i rewelacjom w stylu: "mam arkusz CKE". Prawdopodobnie są to próby oszustwa. Jedno jest pewne: w arkuszu mogą pojawić się pytania dotyczące lektur obowiązkowych, analizy tekstów literackich i nieliterackich, gramatyki, interpunkcji oraz argumentacji. Rok temu uczniowie rozwiązywali zadania związane m.in. z „Chłopcami z Placu Broni” i motywem przyjaźni, a w części pisemnej mogli wybrać przemówienie albo opowiadanie. Po zakończeniu egzaminu opublikujemy pełny arkusz CKE z języka polskiego oraz proponowane rozwiązania wszystkich zadań. W relacji na żywo będziemy też zbierać informacje od uczniów o najtrudniejszych pytaniach i tematach wypracowań, które pojawiły się na egzaminie ósmoklasisty 2026.

Egzamin z języka polskiego potrwa 150 minut i tradycyjnie będzie składał się z części testowej oraz wypracowania. Przed wejściem na salę egzaminacyjną uczniowie muszą mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość oraz długopis lub pióro z czarnym tuszem.

Odpowiedzi i arkusz CKE z egzaminu ósmoklasisty 2026 język polski opublikujemy w tym miejscu.

Na żywo Egzamin ósmoklasisty 2026: język polski - odpowiedzi, arkusz cke, komentarze, przecieki 8:08 Punktualnie o 9:00 tysiące ósmoklasistów otworzą arkusze egzaminacyjne z języka polskiego. 8:03 Do rozpoczęcia egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego została już tylko godzina. 7:59 bedzie lalka? #egzaminósmoklasisty — zuzia⁸⸆⸉ (@zvziiak) May 11, 2026 7:53 CKE przypomina, że na egzamin nie można wnosić telefonów komórkowych ani innych urządzeń telekomunikacyjnych. 7:49 W szkołach trwają ostatnie przygotowania sal egzaminacyjnych dla ósmoklasistów. 7:41 Czy można nie zdać egzaminu ósmoklasisty 2026? Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, ale nie można go nie zdać – wynik wpływa jednak na rekrutację do szkół średnich. 7:32 Na egzaminie z języka polskiego liczyć się będzie nie tylko znajomość lektur, ale też poprawność językowa i argumentacja. 7:27 Tegoroczny egzamin ósmoklasisty potrwa od 11 do 13 maja. 7:26 Egzamin ósmoklasisty z polskiego 2026 wyciekł do sieci? Egzamin ósmoklasisty 2026 startuje 11 maja i potrwa do 13 maja. Już od wczesnego rana uczniowie w całej Polsce gorączkowo przeszukują internet w poszukiwaniu rzekomych przecieków z arkuszy CKE. 7:17 Egzamin ósmoklasisty polski 2026 Dla wielu ósmoklasistów najtrudniejszą częścią egzaminu pozostaje napisanie dłuższego wypracowania. 7:16 E8 2026. Przecieki i pewniaki przed egzaminem ósmoklasisty z języka polskiego 7:15 Wyniki egzaminu ósmoklasisty uczniowie poznają 3 lipca. 7:10 Egzamin ósmoklasisty z matematyki odbędzie się we wtorek 12 maja o godz. 9:00. 7:05 Egzamin za mniej niż dwie godziny. Warto zjeść pożywne śniadanie. Warto też pamiętać o czarnym długopisie – to obowiązkowy przybór na sali egzaminacyjnej. 7:04 Przecieki na X. Czy wyciekł arkusz cke z języka polskiego? X zalała fala komentarzu w stylu: "Ostatnia szansa dla ósmoklasistów!!! Mam wszystkie arkusze, bardzo tanio!!!". Nie wierzcie takim wpisom. To prawdopodobnie forma oszustwa. CKE sprawdza każdy możliwy wyciek arkuszy. 6:59 Egzamin z języka polskiego potrwa 150 minut, a dla części uczniów czas może zostać wydłużony. 6:54 Język polski to pierwszy i dla wielu najbardziej stresujący egzamin tegorocznego maratonu ósmoklasisty. Zobacz harmonogram. 6:52 Egzamin ósmoklasisty. Poranny komunikat CKE Dziś - 11 maja - o 9:00 ponad 393,3 tys. uczniów klasy VIII przystąpi do #egzaminósmoklasisty2026 z języka polskiego.



Wszystkim zdającym życzymy powodzenia! — CKE (@CKE_PL) May 11, 2026 6:50 Egzamin ósmoklasisty 2026: JĘZYK POLSKI - RELACJA NA ŻYWO Już dziś egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – uczniowie zmierzą się z arkuszem o godz. 9:00.

