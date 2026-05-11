RELACJA. "Patrzcie, co mam haha". Egzamin ósmoklasisty z j. polskiego. Wyciekł arkusz cke? "Bardzo tanio"

Jacek Chlewicki
2026-05-11 8:04

Egzamin ósmoklasisty 2026 z języka polskiego (poniedziałek 11.05). Początek egzaminu o godzinie 9. Na początek język polski. W naszej relacji na żywo znajdziecie arkusz CKE, odpowiedzi i rozwiązania wszystkich zadań z egzaminu ósmoklasisty 2026. Sprawdzimy także, jakie pytania pojawiły się w arkuszu CKE z polskiego i jakie były tematy wypracowań. [RELACJA NA ŻYWO]

E8 2026 język polski. W poniedziałek 11 maja o godz. 9:00 uczniowie klas ósmych rozpoczną egzamin ósmoklasisty 2026 z języka polskiego. To pierwszy i jeden z najważniejszych testów w tegorocznym harmonogramie egzaminów, który ma wpływ na rekrutację do szkół ponadpodstawowych. W naszej relacji na żywo znajdziecie najważniejsze informacje z egzaminu, przeciekipytania z arkusza CKE oraz sugerowane odpowiedzi przygotowywane tuż po zakończeniu testu.

Przecieki przed egzaminem ósmoklasisty 2026 z języka polskiego

Przecieki arkuszy CKE na egzamin ósmoklasisty 2026. Co można znaleźć w sieci?

Nie ufajcie przeciekom na X i rewelacjom w stylu: "mam arkusz CKE". Prawdopodobnie są to próby oszustwa. Jedno jest pewne: w arkuszu mogą pojawić się pytania dotyczące lektur obowiązkowych, analizy tekstów literackich i nieliterackich, gramatyki, interpunkcji oraz argumentacji. Rok temu uczniowie rozwiązywali zadania związane m.in. z „Chłopcami z Placu Broni” i motywem przyjaźni, a w części pisemnej mogli wybrać przemówienie albo opowiadanie. Po zakończeniu egzaminu opublikujemy pełny arkusz CKE z języka polskiego oraz proponowane rozwiązania wszystkich zadań. W relacji na żywo będziemy też zbierać informacje od uczniów o najtrudniejszych pytaniach i tematach wypracowań, które pojawiły się na egzaminie ósmoklasisty 2026.

Egzamin z języka polskiego potrwa 150 minut i tradycyjnie będzie składał się z części testowej oraz wypracowania. Przed wejściem na salę egzaminacyjną uczniowie muszą mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość oraz długopis lub pióro z czarnym tuszem.

Odpowiedzi i arkusz CKE z egzaminu ósmoklasisty 2026 język polski opublikujemy w tym miejscu.

8:08

Punktualnie o 9:00 tysiące ósmoklasistów otworzą arkusze egzaminacyjne z języka polskiego.

8:03

Do rozpoczęcia egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego została już tylko godzina.

7:59

CKE przypomina, że na egzamin nie można wnosić telefonów komórkowych ani innych urządzeń telekomunikacyjnych.

7:49

W szkołach trwają ostatnie przygotowania sal egzaminacyjnych dla ósmoklasistów.

Czy można nie zdać egzaminu ósmoklasisty 2026?

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, ale nie można go nie zdać – wynik wpływa jednak na rekrutację do szkół średnich.

Na egzaminie z języka polskiego liczyć się będzie nie tylko znajomość lektur, ale też poprawność językowa i argumentacja.

Tegoroczny egzamin ósmoklasisty potrwa od 11 do 13 maja.

Egzamin ósmoklasisty z polskiego 2026 wyciekł do sieci?

Egzamin ósmoklasisty 2026 startuje 11 maja i potrwa do 13 maja. Już od wczesnego rana uczniowie w całej Polsce gorączkowo przeszukują internet w poszukiwaniu rzekomych przecieków z arkuszy CKE.

Egzamin ósmoklasisty polski 2026

Dla wielu ósmoklasistów najtrudniejszą częścią egzaminu pozostaje napisanie dłuższego wypracowania.

E8 2026. Przecieki i pewniaki przed egzaminem ósmoklasisty z języka polskiego
Wyniki egzaminu ósmoklasisty uczniowie poznają 3 lipca.

Egzamin ósmoklasisty z matematyki odbędzie się we wtorek 12 maja o godz. 9:00.

Egzamin za mniej niż dwie godziny. Warto zjeść pożywne śniadanie. Warto też pamiętać o czarnym długopisie – to obowiązkowy przybór na sali egzaminacyjnej.

Przecieki na X. Czy wyciekł arkusz cke z języka polskiego?

X zalała fala komentarzu w stylu: "Ostatnia szansa dla ósmoklasistów!!! Mam wszystkie arkusze, bardzo tanio!!!". Nie wierzcie takim wpisom. To prawdopodobnie forma oszustwa. CKE sprawdza każdy możliwy wyciek arkuszy.

Egzamin z języka polskiego potrwa 150 minut, a dla części uczniów czas może zostać wydłużony.

Język polski to pierwszy i dla wielu najbardziej stresujący egzamin tegorocznego maratonu ósmoklasisty. Zobacz harmonogram.

Egzamin ósmoklasisty. Poranny komunikat CKE

Egzamin ósmoklasisty 2026: JĘZYK POLSKI - RELACJA NA ŻYWO

Już dziś egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – uczniowie zmierzą się z arkuszem o godz. 9:00.

