Alicja Szemplińska na ceremonii otwarcia Eurowizji 2026. Polka zachwycała urodą! [ZDJĘCIA]

Eurowizja 2026 w Wiedniu rozpoczęta

W niedzielę, 10 maja odbyła się ceremonia otwarcia Eurowizji 2026, podczas której uczestnicy odpowiedzieli na pytania dziennikarzy oraz zaprezentowali swoje kreacje. Tegoroczna impreza odbyła się na placu pod ratuszem miasta w Wiedniu. Uroczystość była spektakularna. Rozpoczął ją występ orkiestry symfonicznej, a między wywiadami z poszczególnymi delegacjami mogliśmy usłyszeć największe hity Eurowizji i Austrii w wersji orkiestrowej. W porównaniu do dwóch ostatnich lat było spokojnie. Ceremonia nie została zakłócona przez protesty antyizraelskie, mimo że reprezentant kraju pojawił się turkusowym dywanie. Nie zabrakło też delegacji z Polski. Alicja Szemplińska przeszła po dywanie w towarzystwie swoich tancerzy. Jak reprezentantka naszego kraju prezentowała się na ceremonii otwarcia Eurowizji 2026?

Alicja Szemplińska przed wyjazdem na Eurowizję 2026

Alicja Szemplińska postawiła na prostotę i nowoczesność. Na ceremonię otwarcia Eurowizji 2026 wybrała prostą w kroju białą suknię, która została wykonana z lekko prześwitującego materiału, a dodatkowo zdobiły ją poziome paski. Zdecydowała się też na rozpuszczone, pofalowane włosy i bardzo naturalny makijaż. Reprezentantka Polski postanowiła zwrócić uwagę fotoreporterów i fanów swoją naturalną urodą. Razem z Alicją na turkusowym dywanie pojawili się tancerze - Stefano Silvino, Krystian Rzymkiewicz, Włodek Kołobycz i Oskar Borkowski. Chłopaki mieli na sobie luźne, czarne garnitury i delikatny makijaż, który dodał pazura. Za stylizacje polskiej delegacji odpowiadał Dominik Więcek.

Eurowizja 2026 - kiedy i gdzie?

Jubileuszowy 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w obiekcie Wiener Stadthalle. Półfinały zostaną zorganizowane 12 i 14 maja 2026. Zwycięzcę poznamy podczas wielkiego finału 16.05.2026. Wydarzenie trafi do Austrii z powodu zeszłorocznej wygranej JJ z piosenką "Wasted Love". Będzie to najmniejszy konkurs od 2003 roku. Do Austrii pojadą reprezentanci 35 państw. 5 krajów zrezygnowało w formie bojkotu udziału Izraela.