Rekord w lidze WNBA. Kto rzucił najwięcej trójek

Historyczny rekord rzutów za trzy punkty

Amerykańska zawodniczka Kayla McBride poprowadziła zespół Minnesota Lynx do triumfu nad Dallas Wings z wynikiem 103:90. W trakcie spotkania ustanowiła bezprecedensowy rekord w lidze, trafiając 10 z 14 rzutów zza linii dystansowej. Ta niezwykła skuteczność bezpośrednio przełożyła się na 43 zdobyte punkty w całym meczu. Wynik ten stanowi najwyższy indywidualny dorobek w jej dotychczasowej zawodowej karierze.

Dzięki temu zwycięstwu zespół z Minneapolis jako pierwszy zapewnił sobie awans do fazy play off. Drużyna ustanowiła przy okazji nowy klubowy rekord, notując łącznie 18 celnych trójek. Trzydziestoczteroletnia koszykarka zakończyła spotkanie z bilansem 16 trafień na 21 rzutów z gry. Zawodniczka zeszła z parkietu niespełna półtorej minuty przed końcową syreną, otrzymując głośną owację na stojąco.

Poprzednie rekordy rzutów z dystansu

Poprzednie najlepsze osiągnięcie w tej statystyce wynosiło dziewięć celnych rzutów i należało do sześciu różnych zawodniczek. Tego rodzaju skuteczność na amerykańskich parkietach zanotowano wcześniej łącznie osiem razy. Zaledwie kilka dni temu, 25 czerwca, wynik dziewięciu trafień zanotowała Amerykanka Marina Mabrey z Toronto Tempo, powtarzając swój wyczyn sprzed zaledwie pięciu dni. Z kolei w ubiegłym roku dwa razy taką samą skutecznością popisała się Rhyne Howard z ekipy Atlanta Dream.

Warto również odnotować sytuację dotyczącą męskich rozgrywek koszykarskich. W lidze NBA rekord rzutów za trzy punkty należy nieprzerwanie do Klaya Thompsona. Rozgrywający 29 października 2018 roku w barwach Golden State Warriors oddał 14 celnych rzutów z dystansu. Od tamtego dnia żaden inny zawodnik w męskiej lidze nie zdołał wyrównać ani poprawić tego osiągnięcia.