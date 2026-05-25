Roland Garros: Polska - reszta świata 5:0! Hubert Hurkacz w 2. rundzie turnieju

Pokonując Jaume Munara w czterech setach, Hubert Hurkacz pewnie wywalczył awans do drugiej rundy paryskiego turnieju.

Nasz reprezentant dołączył tym samym do szerokiej grupy zwycięskich polskich tenisistek, w której znalazły się już wcześniej Magdalena Fręch, Magda Linette, Maja Chwalińska oraz Iga Świątek.

Kamil Majchrzak zamknie rywalizację biało-czerwonych na tym etapie zmagań, rozgrywając swoje wtorkowe spotkanie w Paryżu.

Turniej Roland Garros 2026 układa się wyśmienicie dla kibiców znad Wisły. Niedzielne wygrane Magdaleny Fręch i Magdy Linette były przedsmakiem poniedziałkowych sukcesów, kiedy to awans przypieczętowali Hubert Hurkacz, Maja Chwalińska oraz Iga Świątek. Szybkie rozbicie w zaledwie sześćdziesiąt minut 17-letniej Emerson Jones przez byłą liderkę rankingu WTA było formalnością, jednak starcia pozostałej dwójki mogły budzić niepokój. Kwalifikantka sensacyjnie pokonała mistrzynię olimpijską Qinwen Zheng, a kilka godzin później wrocławianin odprawił wyżej notowanego reprezentanta Hiszpanii.

Polski gracz, były szósty tenisista świata, po problemach zdrowotnych zajmuje obecnie 99. miejsce w rankingu, podczas gdy jego rywal to 41. rakieta ATP. Mimo to wrocławianin błyskawicznie przejął inicjatywę na paryskim korcie. Po nieco ponad godzinie prowadził już dwa do zera w setach, wygrywając obie partie w stosunku 6:3. W tym doskonałym dla siebie czasie nie musiał nawet bronić żadnych break pointów.

Problemy pojawiły się dopiero w trzeciej odsłonie, w której wrocławianin szybko stracił przewagę. Hiszpan wygrał gładko 6:2, co wprowadziło nerwową atmosferę wśród polskich kibiców. Po krótkiej przerwie nasz tenisista wrócił do właściwego rytmu i błyskawicznie wywalczył wczesne przełamanie. Mógł zakończyć to spotkanie wcześniej, lecz nie wykorzystał dwóch piłek meczowych przy podaniu przeciwnika. Polaka nie wybiła z uderzenia nawet nagła przerwa medyczna na trybunach tuż przed jego kluczowym gemem serwisowym. Hiszpański gracz wykreował jeszcze kilka szans na odrobienie strat, ale po trzech godzinach i pięciu minutach ostatecznie uznał wyższość rywala.

Hurkacz awansował do drugiej rundy, w której zmierzy się z rozstawionym Amerykaninem Francesem Tiafoe. Wcześniej, we wtorek 26 maja, Kamil Majchrzak postara się dopełnić komplet zwycięstw Polaków w Roland Garros 2026.

UDANE WEJŚCIE W ROLAND GARROS! 😎Hubert Hurkacz melduje się w drugiej rundzie ✅Nasz reprezentant zażegnał kryzys z trzeciego seta i pokonał solidnego gracza na mączce.Kolejnym rywalem Polaka będzie rozstawiony z "19" Frances Tiafoe.