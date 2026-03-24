J. Rey Soul zastąpiła Fergie. To ona razem z Black Eyed Peas wystąpi w Warszawie

J. Rey Soul z The Voice do Black Eyed Peas

Dwudziestośmioletnia Jessica Reynoso pochodzi z filipińskiego regionu Laguna i ukrywa się pod pseudonimem J. Rey Soul. Widzowie poznali ją dzięki udziałowi w tamtejszej odsłonie formatu „The Voice of the Philippines”. Właśnie podczas tego programu jej talentem zachwycił się apl.de.ap z zespołu Black Eyed Peas. Wokalistka do dziś uważa tamto wydarzenie za najważniejszy punkt swojej dotychczasowej drogi zawodowej. Znany raper docenił jej muzyczne możliwości i zorganizował kluczowe spotkanie, zapoznając ją z will.i.amem. Ta przełomowa znajomość błyskawicznie przeniosła filipińską piosenkarkę z małych klubów prosto na ogromne międzynarodowe sceny. Fani z niecierpliwością czekają na przyjazd formacji Black Eyed Peas podczas zbliżającego się Warsaw Music Festival 2026 i nieustannie wypytują o oficjalną datę uruchomienia sprzedaży biletów na to muzyczne wydarzenie.

J. Rey Soul zastępuje Fergie w Black Eyed Peas

Zaledwie dwudziestoletnia J. Rey Soul otrzymała niezwykle trudne zadanie, ponieważ musiała zastąpić ikonę muzyki pop, słynną Fergie. Nowa piosenkarka zrezygnowała z naśladowania starszej koleżanki, stawiając całkowicie na swoją naturalność oraz unikalne brzmienie. Poprzednia gwiazda grupy wysłała do niej niezwykle miłą wiadomość, która natychmiast zbudowała w młodej artystce ogromne pokłady pewności siebie. Koncertowanie z legendarną formacją Black Eyed Peas stanowi dla piosenkarki znacznie więcej niż tylko czysto zawodowy obowiązek. Wokalistka zawsze zaznacza, że silne przyjacielskie relacje pomiędzy muzykami powstawały w trakcie długich wyjazdów, wspólnych posiłków oraz turystycznych spacerów po kolejnych metropoliach. Dzięki tym codziennym sytuacjom szybko przestała być wyłącznie kolejnym nabytkiem grupy, stając się jej pełnoprawnym członkiem.

Sukcesy J. Rey Soul i hit z Black Eyed Peas

Do najbardziej wzruszających chwil w życiu filipińskiej wokalistki należy specjalny koncert zagrany dla jej największej idolki, uwielbianej od dawna Beyoncé. Artystka może się również pochwalić niezwykłymi osiągnięciami komercyjnymi. Stworzona we współpracy z zespołem Black Eyed Peas oraz Ozuną piosenka „Mamacita” wygenerowała gigantyczne liczby odsłuchów na platformach internetowych, zyskując status ogólnoświatowego przeboju. Amerykańska grupa muzyczna z nową gwiazdą na pokładzie zdążyła już odwiedzić ponad czterdzieści państw na całym globie, a w najbliższym czasie zaprezentuje swój repertuar przed polską publicznością.

Black Eyed Peas gwiazdą Warsaw Music Festival

Rodzimi miłośnicy amerykańskiej formacji obejrzą jej sceniczny występ na żywo w trakcie debiutanckiej odsłony imprezy Warsaw Music Festival w czerwcu 2026 roku. Muzyczne zmagania zaplanowano w przestrzeni warszawskiego Stadionu Miejskiego Legii na 13, 17 i 20 dnia tego miesiąca. Twórcy tego przedsięwzięcia obiecują gigantyczne show, które skutecznie zjednoczy odmienne style dźwiękowe oraz fanów w każdym wieku.

Kluczowym punktem całego stołecznego wydarzenia pozostaje występ popularnej grupy Black Eyed Peas, który odbędzie się 17 czerwca. Muzycy zagrają dla polskich słuchaczy swoje najpopularniejsze przeboje w ramach całkowicie unikalnego widowiska koncertowego, w którym będzie uczestniczyć oczywiście filipińska wokalistka J. Rey Soul.

Harmonogram festiwalu obejmuje trzy zróżnicowane bloki tematyczne, w tym elektroniczny projekt „Arbat pres. Upperground” wyznaczony na 13 czerwca, sekcję „Feel the Beat” ze wspomnianą wcześniej amerykańską formacją oraz zamykający całą imprezę cykl „A State of Trance” w dniu 20 czerwca. Podczas warszawskich dni muzyki zaprezentują się również tacy artyści jak ARTBAT, legendarny Armin van Buuren oraz John Summit.

Przygotowaniem tego ogromnego przedsięwzięcia zajmuje się posiadająca ponad dwudziestoletni staż rynkowy firma TME Entertainment. Wiele znaków na niebie i ziemi zwiastuje, że planowany Warsaw Music Festival urośnie do rangi najistotniejszej inicjatywy rozrywkowej w naszym kraju, gwarantując unikalną szansę na podziwianie międzynarodowych artystów w jednym miejscu.