Na gołe pięści, bez punktowania i walka zawsze do samego końca. Nokauty gwarantowane.

Wróg publiczny numer 1, czyli HEAVYHEART, wraca do gry. Kto zatrzyma mroczny koszmar polskich kibiców? Ulubieniec fanów CHACIA, pogromca Niemców PIASEK, polski terminator FIZOL, a może jeszcze ktoś inny… chętnych, aby dać lekcję pokory, nie brakuje. A nie będzie to łatwe – reprezentant BLACK POWER to nie gość z pierwszej łapanki.

Czas, aby ponownie zabrzmiały grzmoty walk na gołe pięści, polała się krew i pogruchotały kości. Tutaj nie było, nie ma i nie będzie miękkiej gry. Let’s get ready to GROMDA!

GROMDA 24: CHACIA vs HEAVYHEART już 27 lutego!

HEAVYHEART – wróg publiczny numer 1 na polskich dzielnicach. Zawodnik osiedlony w Berlinie, agresywny styl i pewność siebie sprawiły, że zyskał opinię jednego z najbardziej niewygodnych rywali. Wielokrotnie pokazał, że nie jest gościem z pierwszej łapanki.

Stanie do walki z CHACIĄ – charakternym Polakiem z krwi i kości. Ulicznym wojownikiem o chuligańskim zapleczu, hartowanym także na norweskich treningach. Zmotywowanym i gotowym, aby udzielić rywalowi twardej lekcji w ringu.

Starcie, na które czekają fani walk na gołe pięści i kibice sportów walki.

Czy CHACIA dokona tego, czego nie udało się SCARFACE’owi?

Patryk CHACIA: Można powiedzieć, że dostałem takie zadanie. Ale ja podchodzę jak najbardziej sportowo do tej walki i w ogóle uważam, że w tym momencie nie ma lepszego zestawienia zawodników pod względem emocji i skali „rażenia”. Heavyheart nie jest złym sportowcem, tymczasem prywatnie jest jaki jest – świrusowaty, czyli potrafi robić z siebie głupka, i z tego wyszły różne animozje, konflikty itp.

GROMDA 24: VENDETTA już 27 lutego.

POLSKA SIŁA vs BLACK POWER 2!

