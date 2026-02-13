Anyma w Polsce 2026! Kiedy i gdzie koncert DJ-a, który podbija świat muzyki elektronicznej?

Anyma, czyli Matteo Milleri, to artysta multidyscyplinarny, który podbija świat muzyki elektronicznej. Jego występy to połączenie techno, wizualizacji i futurystycznych motywów. Już 8 sierpnia 2026 roku polska publiczność będzie miała okazję doświadczyć tego na własnej skórze w Stoczni Gdańskiej.

ÆDEN World Tour: Anyma zabierze nas w przyszłość

Trasa ÆDEN World Tour 2026 to kontynuacja sukcesów Anymy z ostatnich lat. Po występach na Coachelli, artysta odwiedzi Azję, Bliski Wschód, Australię i Europę, prezentując swoje innowacyjne podejście do muzyki i sztuki.

"Anyma to wizjoner, który łączy technologię, naturę i człowieczeństwo w swoich występach."

Gdzie i kiedy kupić bilety na koncert Anymy w Polsce?

Przedsprzedaż biletów na koncert Anymy w Stoczni Gdańskiej rozpocznie się 18 lutego, a sprzedaż ogólna ruszy dzień później, 19 lutego. Zapiszcie się na newsletter, aby nie przegapić tej okazji! Link do zapisów znajdziecie tutaj.

Anyma: od Sphere w Las Vegas po Stocznię Gdańską

Ostatnie lata były dla Anymy czasem przełomowych osiągnięć. Był pierwszym artystą muzyki elektronicznej, który miał rezydencję w Sphere w Las Vegas, wystąpił z show "Quantum" w Egipcie i podbił Ibizę. Jego muzyka łączy elementy science fiction i starożytnej mitologii, tworząc unikalne doświadczenie dla publiczności.

Nowe wydawnictwo: "The End Of Genesys Deluxe"

Na koniec 2025 roku Anyma wydał "The End Of Genesys Deluxe", zawierające nowe utwory, które zadebiutowały podczas jego rezydencji w Sphere w Las Vegas. Wśród nich znalazły się single "Out Of My Body" z udziałem EJAE oraz "Till I Die" nagrany z Solomunem i Claudią Valentiną.

Kim jest Anyma?

Anyma to włoski artysta, który swoimi występami i muzyką przekracza granice gatunków. Współpracował z takimi gwiazdami jak Sevdaliza, Grimes, Ellie Goulding i The Weeknd. Jego wizjonerskie podejście do sztuki sprawia, że jest jednym z najbardziej cenionych artystów na scenie elektronicznej. Przygotujcie się na niezapomniane widowisko w Stoczni Gdańskiej!