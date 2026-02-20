Igrzyska 2026: Polki walczą w Mediolanie. To koniec pięknej kariery Natalii Czerwonki

Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina 2026 powoli zbliżają się do finału, jednak piątek, 20 lutego, będzie dniem pełnym sportowych wrażeń dla polskich kibiców. Do walki o jak najlepsze lokaty stanie sześć naszych reprezentantek. Wydarzeniem dnia będzie występ panczenistki Natalii Czerwonki na dystansie 1500 metrów, który stanowi jej oficjalne pożegnanie z olimpijskim lodem. W tej samej konkurencji, ale w short tracku, swoich sił spróbują Natalia Maliszewska, Kamila Sellier i Gabriela Topolska.

Dla 37-letniej Czerwonki to symboliczny moment. Zawodniczka, która podczas ceremonii otwarcia niosła polską flagę, jest stałym punktem kadry od 2010 roku. Jej największym osiągnięciem pozostaje srebrny medal zdobyty w drużynie w Soczi w 2014 roku. Podczas tegorocznych igrzysk panczenistka zajęła 15. miejsce na 1000 metrów, a piątkowy start na dłuższym dystansie jest jej ostatnią szansą na poprawienie tego rezultatu.

Na torze do short tracku zobaczymy najbardziej utytułowaną polską zawodniczkę w tej dyscyplinie. Natalia Maliszewska, dwukrotna medalistka mistrzostw świata na 500 metrów, tym razem powalczy na dystansie 1500 metrów. Eksperci podkreślają jednak, że dłuższy dystans nie należy do jej koronnych konkurencji, co może utrudnić walkę o czołowe lokaty.

Polskie akcenty pojawią się również na torze bobslejowym. Duet Klaudia Adamek i Linda Weiszewski przystąpi do dwóch pierwszych ślizgów w konkurencji dwójek. Warto też zwrócić uwagę na wydarzenia bez udziału Polaków. W biathlonowym biegu masowym na 15 km Francuz Quentin Fillon Maillet stanie przed szansą wywalczenia swojego czwartego złotego krążka na tych igrzyskach. Zaplanowano także finały w narciarstwie dowolnym oraz męską sztafetę w short tracku.

Harmonogram startów Polaków – piątek, 20 lutego

16:30 – łyżwiarstwo szybkie, 1500 m kobiet (Natalia Czerwonka)

(Natalia Czerwonka) 18:00 i 19:50 – bobsleje, dwójki kobiet – ślizgi 1. i 2. (Klaudia Adamek, Linda Weiszewski)

– ślizgi 1. i 2. (Klaudia Adamek, Linda Weiszewski) 20:15 (ewentualne kolejne rundy: 21:02 i 22:00) – short track, 1500 m kobiet: ćwierćfinały, półfinały i finały (Natalia Maliszewska, Kamila Sellier, Gabriela Topolska)

QUIZ. Kacper Tomasiak nową gwiazdą skoków narciarskich! Co wiesz o multimedaliście igrzysk? Pytanie 1 z 11 Zacznijmy od sukcesów Kacpra z igrzysk olimpijskich. Jaki medal zdobył nasz skoczek na skoczni dużej? Złoty Srebrny Brązowy Następne pytanie