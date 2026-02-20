Koniec z długim czekaniem w ZUS. Sztuczna inteligencja przyspieszy kluczowe sprawy milionów Polaków

Marcin Twaróg
Marcin Twaróg
2026-02-20 8:32

Czy sztuczna inteligencja może skrócić czas oczekiwania na decyzję z ZUS? Zakład Ubezpieczeń Społecznych stawia na technologię, by odpowiedzieć na to pytanie twierdząco. To nie scenariusz filmu science fiction, a realna strategia, która ma być cyfrowym impulsem dla urzędu. Od analizy dokumentacji medycznej po rezerwację wizyt przez telefon – AI ma pomóc tam, gdzie dziś Polacy tracą najwięcej czasu i nerwów, jednocześnie pozostając pod ścisłym nadzorem człowieka.

Kolejki w ZUS wkrótce mogą zniknąć dzięki sztucznej inteligencji

i

Autor: Piotr Kamionka/ Reporter

Czy robot zdecyduje o mojej emeryturze? ZUS uspokaja

Obawy o to, że maszyny przejmą zadania urzędników i zaczną samodzielnie decydować o świadczeniach, są naturalne. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podkreśla jednak, że wdrażane rozwiązania mają pełnić rolę asystenta, a nie sędziego. Kluczową zasadą jest wykorzystanie AI do wspomagania ludzkich decyzji, a nie ich automatyzacji.

Każde narzędzie, zanim trafi do użytku, przechodzi rygorystyczne testy pod kątem bezpieczeństwa danych, zgodności z prawem (w tym RODO i unijnym AI Act) oraz odporności na błędy. Ostateczne słowo zawsze będzie należeć do człowieka – lekarza orzecznika czy urzędnika.

Kluczowa zmiana dla pacjentów. Koniec z czekaniem na analizę dokumentów

Jednym z najbardziej oczekiwanych projektów jest system, który ma zrewolucjonizować pracę lekarzy orzeczników. To właśnie od ich analizy zależy przyznanie renty czy świadczenia rehabilitacyjnego. Obecnie proces ten bywa czasochłonny ze względu na ogromną liczbę dokumentów w jednej sprawie.

Sztuczna inteligencja ma stać się „cyfrowym asystentem” lekarza. System automatycznie przeanalizuje całą dokumentację, ułoży ją chronologicznie i wskaże kluczowe fakty medyczne. Dzięki temu specjalista błyskawicznie odnajdzie potrzebne informacje, co znacząco przyspieszy wydanie orzeczenia.

Ułatwienie dla pracujących za granicą. ZUS sam przetłumaczy dokumenty

Polacy pracujący za granicą lub obcokrajowcy starający się o świadczenia w Polsce często zmagają się z barierą językową i koniecznością tłumaczenia dokumentów. ZUS pracuje nad wdrożeniem wewnętrznego translatora, który zautomatyzuje ten proces.

Narzędzie umożliwi pracownikom Zakładu błyskawiczne tłumaczenie dokumentów składanych przez klientów. To realna oszczędność czasu i pieniędzy dla osób, które do tej pory musiały korzystać z usług tłumaczy przysięgłych.

Zarezerwuj wizytę w ZUS o północy? Już wkrótce to będzie możliwe

Kolejnym udogodnieniem, które ma rozwiązać problem kolejek i długiego oczekiwania na połączenie z infolinią, jest voicebot do rezerwacji wizyt. Ten inteligentny asystent głosowy pozwoli umówić spotkanie w placówce ZUS o dowolnej porze, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Jak to będzie działać? Wystarczy zadzwonić i podać preferencje:

  • Tematykę spotkania,
  • Lokalizację placówki (voicebot sam zaproponuje najbliższą),
  • Dogodną datę i godzinę.

Po wszystkim system wyśle SMS z potwierdzeniem i szczegółami rezerwacji. To rozwiązanie, które ma sprawić, że wizyta w urzędzie stanie się znacznie prostsza i bardziej przewidywalna.

Harmonogram rewolucji w ZUS. Kiedy zmiany wejdą w życie?

ZUS nie tylko planuje, ale już wdraża konkretne rozwiązania. Część z nich działa wewnętrznie, odciążając pracowników, a kluczowe dla klientów projekty mają precyzyjnie określone daty wdrożenia.

Projekt Opis korzyści dla klienta Planowany termin wdrożenia
System dla lekarzy orzeczników Znaczne przyspieszenie analizy dokumentacji medycznej i wydawania orzeczeń o rentach czy świadczeniach. II kwartał 2026 r.
Translator dokumentów Automatyczne tłumaczenie dokumentów obcojęzycznych, oszczędność czasu i pieniędzy dla klientów. Przełom I i II kwartału 2026 r.
Voicebot do rezerwacji wizyt Możliwość telefonicznego umówienia wizyty 24/7 bez udziału konsultanta. Trwają prace koncepcyjne po udanym pilotażu.
