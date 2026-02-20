Ceremonia zamknięcia Igrzysk Mediolan-Cortina 2026. Wiemy, kto wystąpi w Weronie

Finał zmagań olimpijskich zwieńczy niezwykłe widowisko w Weronie.

Sceną dla artystów takich jak Achille Lauro czy Gabry Ponte będzie starożytny amfiteatr.

Przedstawiamy szczegóły dotyczące daty i godziny transmisji tego wydarzenia.

Organizatorzy Igrzysk Mediolan-Cortina 2026 postawili na wyjątkową scenerię finału. Uroczystość zaplanowano w starożytnym amfiteatrze w Weronie, który liczy dwa tysiące lat. To istotna zmiana koncepcji względem otwarcia imprezy, które rozgrywało się w wielu lokalizacjach jednocześnie. Włosi podkreślają, że tak niezwykła oprawa ceremonii zamknięcia to wydarzenie bez precedensu w historii olimpizmu.

Historyczna scena dla miliarda widzów

Arena di Verona to obiekt o ogromnym prestiżu, mieszczący 15 tysięcy widzów. Na co dzień jest to centrum festiwali operowych i baletowych, goszczące największe dzieła symfoniczne. Wybór tej lokalizacji ma zademonstrować światu włoskie dziedzictwo kulturowe i historyczne. Szacuje się, że transmisję obejrzy nawet miliard osób. Dla gospodarzy będzie to również okazja do świętowania wielkiego sportowego sukcesu, jakim jest zdobycie przez Włochów rekordowych 26 medali na zimowej olimpiadzie.

Gwiazdy włoskiej muzyki i tańca

Wydarzenie zapowiadane jest jako artystyczna fuzja obrazu i dźwięku. Jedną z głównych atrakcji będzie występ wokalisty uwielbianego przez różne pokolenia. Achille Lauro, bo o nim mowa, znany jest nie tylko z muzyki, ale i zaangażowania w problemy społeczne młodzieży. Artysta wykona utwór „Incoscienti giovani”, który stał się nieformalnym hymnem młodego pokolenia i wybrzmiał już na festiwalu w San Remo. Co ciekawe, zaledwie trzy dni po występie olimpijskim, piosenkarz pojawi się w roli współprowadzącego jeden z wieczorów tego festiwalu.

Muzyczną energię zapewni także słynny producent i DJ, Gabry Ponte, twórca utworu „Tutta L'Italia”. Zapowiedział on, że jego hit „Blue” porwie publiczność zgromadzoną w amfiteatrze do tańca. Oprócz występów muzycznych, zaplanowano pokaz kunsztu tanecznego w wykonaniu Roberto Bolle oraz koncert orkiestry Fundacji Areny. Uroczystości wykroczą poza mury amfiteatru, obejmując również pobliski plac Piazza Bra oraz gmach Filharmonii.

Gdzie i o której oglądać zakończenie igrzysk?

Oficjalne pożegnanie z Igrzyskami Mediolan-Cortina 2026 nastąpi w niedzielę, 22 lutego. Początek ceremonii zaplanowano na godzinę 20:00. Polscy kibice będą mogli śledzić to wydarzenie na antenie Eurosportu 1 oraz na platformach streamingowych HBO Max i Player.

