Allegro i Fukaj łączą siły podczas trasy koncertowej „Znajdź mnie w trasie”

Allegro dołącza do trasy koncertowej Fukaja „Znajdź mnie w trasie” w roli towarzysza, który otwiera fanom możliwość bycia jeszcze bliżej sceny oraz samego twórcy.

ESKA REAKCJE - Fukaj

Merch Allegro x Fukaj: „notes w procesie” i kolekcjonerski vinyl

Kolekcja stworzona w ramach współpracy Allegro z Fukajem pojawi się w sprzedaży już 16 lutego 2026 roku. Jej centralnym elementem będzie notes, symbol procesu twórczego: pisania, skreślania, wyrywania kartek. To osobisty artefakt, który pozwoli fanom wejść w świat artysty i dopisać swoją historię. Notes zawierać będzie nie tylko puste kartki, ale także szkice wersów i oryginalne notatki Fukaja, co czyni go praktycznym przedmiotem z cenną kolekcjonerską wartością. Drugim elementem kolekcji, dostępnym w przedsprzedaży, będzie limitowany winyl z zapisem koncertu - na płycie znajdą się hity Fukaja w zupełnie nowych aranżacjach. Co więcej, będzie to pierwsza trasa, podczas której Fukaj pojawi się na scenie z zespołem z pełnym instrumentarium.

Wszystkie elementy kolekcji są inspirowane osobistymi akcentami rapera: charakterystycznym czerwonym kolorem, czarną spiralą oraz wyjątkowymi grafikami.

Allegro blisko fanów

Współpraca Allegro i Fukaja to zaproszenie do wspólnego przeżywania trasy zarówno offline - pod sceną - jak i online. Platforma pojawi się z aktywacjami na trzech koncertach:

7 lutego w Poznaniu (B17),

12 lutego w Warszawie (Progresja),

21 lutego w Krakowie (Klub Studio)

Fani będą mogli przesłać wiadomość do artysty za pomocą automatu paczkowego Allegro. W nagrodę za aktywność i udział w zabawie będzie można odebrać pamiątkowe breloki ze specjalnego OneBoxa.

Dodatkowo, w mediach społecznościowych pojawią się relacje z koncertów, kulisy backstage’a oraz materiały typu „making of”.

Notesy pojawią się w sprzedaży na Allegro już 16 lutego – również tego dnia będzie można zamówić w preorderze vinyl z zapisem trasy koncertowej.