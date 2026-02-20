Polska umacnia się w rankingu UEFA. Wynik tego meczu okazał się kluczowy

Polskie kluby walczą o fazę pucharową

W czwartek, 19 lutego, rozegrano pierwsze spotkania barażowe w ramach Ligi Europy oraz Ligi Konferencji. W tych pierwszych rozgrywkach zabrakło polskich akcentów (nasze drużyny odpadły w eliminacjach), natomiast w Lidze Konferencji jesienią rywalizowały aż cztery nasze zespoły. Na tym etapie z rozgrywkami pożegnała się już Legia Warszawa, zajmując odległe 28. miejsce. Powody do radości dał natomiast Raków Częstochowa, który jako wicelider fazy ligowej zapewnił sobie bezpośredni awans do 1/8 finału. O wejście do tej samej fazy muszą teraz walczyć w barażach Jagiellonia Białystok oraz Lech Poznań. Podopieczni Adriana Siemieńca trafili na włoską Fiorentinę, a zespół z Poznania zmierzył się z fińskim KuPS Kuopio.

Lech Poznań rozgromił Piasta Gliwice. Co zadecydowało o tak wysokim zwycięstwie?

Słodko-gorzki wieczór i ważne punkty

Rewanże zapowiadają się w zupełnie odmiennych nastrojach dla obu polskich ekip. Lech Poznań zaprezentował się znakomicie na wyjeździe, gdzie mimo siarczystego mrozu pokonał fińskich rywali 2:0. W znacznie gorszej sytuacji jest Jagiellonia Białystok, która uległa na własnym stadionie Fiorentinie aż 0:3, mimo że włoska drużyna wystąpiła w składzie dalekim od optymalnego. Mimo klęski w Białymstoku, wieści z europejskiej centrali są dla polskiej piłki klubowej zaskakująco dobre. Zwycięstwo "Kolejorza" przełożyło się na dodatkowe 0,5 pkt do rankingu krajowego, co ma istotne znaczenie w szerszej perspektywie.

Polska utrzymuje wysoką pozycję

Dzięki zdobyczy punktowej Lecha udało się zmniejszyć dystans do wyprzedzających nas Greków. Ich dorobek powiększył się jedynie o 0,2 pkt po remisie Panathinaikosu Ateny z Viktorią Pilzno. Jednocześnie powiększyliśmy przewagę nad Danią, której przedstawiciel – FC Midtjylland – do gry w Lidze Europy wróci dopiero w marcu na etapie 1/8 finału. Polska w rankingu UEFA oficjalnie zajmuje 12. miejsce, co przy niedawnych wynikach Legii czy ostatniej porażce Jagiellonii może wydawać się wręcz nieprawdopodobne. Na czele zestawienia niezmiennie znajduje się Anglia, wyprzedzając Włochy oraz Hiszpanię.

