Czy Doda wypełni PGE Narodowy? Sprawdziliśmy, jak idzie jej sprzedaż biletów

Doda zagra na największym stadionie w Polsce

Doda wreszcie to zrobiła! Jej fani od dawna mówili, że powinna ogłosić koncert na PGE Narodowym. Było wielu niedowiarków, którzy uważali, że gwiazda nigdy nie zdecyduje się na taki ruch, obawiając się problemów ze sprzedażą wszystkich biletów. Przypominamy, że chodzi o największy stadion w Polsce, który na trybunach mieści blisko 60 tysięcy osób, a w konfiguracji koncertowej może pomieścić około 70 tysięcy osób. Niewielu polskich artystów grało tam solowe koncerty. Byli to sanah, Dawid Podsiadło, Taco Hemingway, Quebonafide i niedługo do tego grona dołączy Mata. Doda ma być drugą kobietą Polką po sanah, która zagra sama na PGE Narodowym. Jednak czy uda jej się wyprzedać tak duży obiekt? Sprawdziliśmy, jak idzie jej po kilku dniach.

Doda sprzedaje bilety na koncert na PGE Narodowym

Bilety na koncert Dody na stadionie PGE Narodowym można kupować na stronie biletserwis.pl, gdzie jednocześnie można sprawdzić ich dostępność. Stan na 16 lutego 2026 jest raczej... satysfakcjonujący. Zaledwie w dwa dni Dodzie udało się sprzedać niskie trybuny przy samej scenie, a w pobliskich sektorach zostało już tylko po kilka lub kilkanaście miejsc. Ogólnie biletów jest jeszcze dużo. Im dalej od sceny, tym miejsc jest więcej. Wciąż można też kupować bilety na płycie. Trzeba jednak przyznać, że Dodzie idzie całkiem dobrze. Biorąc pod uwagę, że koncert odbędzie się dopiero 7 sierpnia 2027 roku, to przy odpowiedniej promocji piosenkarka nie powinna mieć większych problemów z wypełnieniem największego stadionu w Polsce. Screeny pokazujący aktualny stan sprzedanych biletów można zobaczyć w galerii [stan na 16.02.2026].