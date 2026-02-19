Po wielu dniach siarczystych mrozów, opadów śniegu i przeszywającego zimna, synoptycy zapowiadają radykalny zwrot akcji. Polska przygotowuje się na prawdziwy pogodowy skok. Arktyczne powietrze zostanie wyparte przez ciepłe masy z południa, co przyniesie temperatury, których w lutym nikt się nie spodziewał.

Jeszcze dziś mieszkańcy północnej Polski zmagają się z zimową aurą. Na Warmii i Kaszubach obowiązują ostrzeżenia IMGW przed silnym mrozem i oblodzeniem. To jednak ostatnie podrygi zimy, która lada dzień skapituluje.

Od mrozu do wiosny w 100 godzin

Mapy synoptyczne nie pozostawiają złudzeń – już od soboty rozpocznie się spektakularny wzrost temperatury. O ile jeszcze w piątek będziemy marznąć, o tyle połowa przyszłego tygodnia przyniesie powiew wiosny. Kulminacja ocieplenia ma nastąpić w środę i czwartek.

Harmonogram ocieplenia

Dzień Prognozowana temperatura Zjawiska pogodowe Piątek Ok. -1°C Marznące opady, oblodzenie na drogach i chodnikach Sobota Wzrost do kilku stopni powyżej zera Początek odwilży, topnienie śniegu Środa/Czwartek Do +14°C (na Ziemi Lubuskiej nawet +16°C) Kulminacja ocieplenia, możliwy silniejszy wiatr

Atlantyk przejmuje stery nad pogodą

Za tak gwałtowną zmianę odpowiada zmiana cyrkulacji powietrza. Długotrwały wyż znad północnej Europy, który sprowadzał do nas mroźne powietrze, ustąpi miejsca niżom atlantyckim. To właśnie one przyniosą znacznie cieplejsze i wilgotniejsze masy powietrza polarno-morskiego.

Synoptycy IMGW zwracają uwagę, że tak nagły skok temperatury to wyzwanie dla organizmu. Gwałtowne wahania ciśnienia atmosferycznego mogą powodować bóle głowy, senność i problemy z koncentracją. To cena, jaką zapłacimy za porzucenie grubych kurtek.

Ciepło to nie wszystko. Na to musisz uważać

Nagła odwilż to nie tylko ulga, ale także konkretne zagrożenia, na które warto się przygotować.

Niebezpieczna "szklanka" na drogach: Topniejący w dzień śnieg w połączeniu z możliwymi nocnymi przymrozkami stworzy bardzo zdradliwe warunki. Na drogach może pojawić się cienka, niewidoczna warstwa lodu.

Ryzyko podtopień: Nagłe topnienie dużych ilości śniegu i lodu może doprowadzić do lokalnych wezbrań rzek. Służby hydrologiczne IMGW bacznie monitorują stany wód.

Nie chowaj jeszcze czapki: Choć termometry pokażą wiosenne wartości, odczuwalna temperatura może być niższa. Przy tak dużej wymianie mas powietrza wiatr bywa porywisty i potęguje uczucie chłodu.

Wszystko wskazuje na to, że tegoroczny luty zapisze się w historii jako miesiąc pogodowych ekstremów. Po raz kolejny udowadnia, że w polskim klimacie należy spodziewać się niespodziewanego.

Źródła: AccuWeather, meteo.imgw.pl (serwis synoptyczny IMGW-PIB)