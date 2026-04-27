Urodzony w Dublinie Michael Patrick Kelly popularność zyskał dzięki występom w rodzinnej formacji The Kelly Family, która grała głównie muzykę z pogranicza popu, rocka oraz folku i tryumfy święciła w latach 90. Swoją działalność muzyczną rozpoczął już jako czterolatek, początkowo wraz z rodzeństwem występował na ulicach różnych miast. Bardzo szybko rozpoczął również naukę gry na różnych instrumentach. Na początku chwycił za fujarkę, a następnie zaczął grać na gitarze, a później też na basie, instrumentach klawiszowych, lirze, perkusji, akordeonie i flecie.

Zespół The Kelly Family koncertował nie tylko w Europie, ale również za Oceanem, wydał 19 albumów studyjnych, które sprzedały się w łącznej liczbie ponad 20 milionów egzemplarzy na całym świecie. Największym sukcesem w dorobku kapeli był 12. album studyjny wydany w 1994 roku, "Over the Hump". To właśnie z tego krążka pochodzi hitowy utwór "An Angel", którego autorem jest właśnie Michael Patrick Kelly. Muzyk piosenkę napisał dla swojej zmarłej w 1982 roku matki, Barbary Kelly.

W roku 2000 muzyk przeszedł poważne załamanie nerwowe i opuścił szeregi rodzinnej formacji, a ukojenia szukał między innymi w Lourdes i Medziugorie, aby po kilku latach wstąpić do zgromadzenia klasztornego św. Jana we Francji. W wywiadzie dla Gazety Krakowskiej wyznał:

Miałem dosyć wszystkiego. Ani rodzina, ani muzyka, nic nie przynosiło mi radości. Powiedziałem więc: "Basta!". I zacząłem się zastanawiać nad alternatywnym sposobem życia. Po drugie chciałem poznać Boga - powiedział muzyk.

Po opuszczeniu klasztoru nie tylko ożenił się ze swoją miłością z dzieciństwa, ale powrócił również do muzyki i zaangażował się w różne działania społeczne. Jego pierwszy solowy krążek zatytułowany "In Exile" ukazał się na rynku w 2003 roku. Do tej pory w solowym dorobku ma sześć albumów studyjnych, z których pochodzą takie hity, jak choćby "Beautiful Madness", "Throwback" i "Blurry Eyes". Dokładnie 31 października 2025 roku na rynku ukazał się natomiast krążek "Traces".

Jego ostatnia trasa koncertowa promująca wydawnictwo "B.O.A.T.S" okazała się być wielkim sukcesem. Na 55 koncertach w Europie pojawiło się aż 300,000 widzów. Michael Patrick Kelly kilkukrotnie odwiedzał nasz kraj, gdzie nadal ma oddaną rzeszę fanów. Już niebawem ponownie wystąpi przed polską publicznością: 4 maja zagra w PreZero Arenie w Gliwicach, a dzień później, 5 maja na warszawskim Torwarze. Organizatorem koncertu jest FKP Scorpio.