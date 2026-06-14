Mecz Brazylia Maroko na mistrzostwach świata 2026. Kto rozczarował kibiców w hicie grupy C?

Wynik meczu Brazylia Maroko zaskoczył wielu kibiców

Reprezentacja Brazylii zremisowała z drużyną Maroka 1:1 w spotkaniu grupy C mistrzostw świata 2026. Pojedynek został rozegrany na stadionie w East Rutherford w stanie New Jersey, a na trybunach zasiadło ponad osiemdziesiąt tysięcy widzów. Początek spotkania przebiegał pod dyktando afrykańskiego zespołu, który od pierwszych minut zepchnął przeciwników do głębokiej defensywy. W dwudziestej pierwszej minucie Brahim Diaz celnie podał do Ismaela Saibariego, a ten skutecznie przelobował bramkarza Alissona, otwierając wynik tego ważnego meczu.

Drużyna z Ameryki Południowej zdołała dość szybko odpowiedzieć na trafienie rywali z kontynentu afrykańskiego. Zaledwie jedenaście minut później Vinicius Junior popisał się indywidualną akcją i zdobył wyrównującą bramkę z ostrego kąta. Było to już dziesiąte trafienie tego utalentowanego skrzydłowego w jego pięćdziesiątym występie w narodowych barwach. Mimo kolejnych prób z obu stron, w tym groźnych strzałów Lucasa Paquety i Neila El Aynaouiego, wynik widowiska prowadzonego przez słoweńskiego arbitra Slavko Vincicia nie uległ już zmianie.

Jak wygląda sytuacja w grupie mistrzostw świata?

Podział punktów w pierwszym starciu sprawia, że obie drużyny muszą szukać zwycięstw w kolejnych fazach turnieju. Ekipa popularnych Kanarków, która w historii mistrzostw świata odnosiła najwięcej triumfów, czeka na końcowe zwycięstwo od dwudziestu czterech lat. Obecna forma tej utytułowanej drużyny budzi pewne wątpliwości, co potwierdziły słabsze wyniki w eliminacjach strefy południowoamerykańskiej. W następnej kolejce podopieczni z Brazylii zmierzą się z reprezentacją Haiti.

Zespół z północnej Afryki po raz kolejny udowodnił, że potrafi z sukcesami rywalizować z najwyżej notowanymi przeciwnikami na globalnej arenie. Marokańczycy, którzy cztery lata wcześniej dotarli do półfinału turnieju w Katarze, przystąpili do obecnych rozgrywek jako triumfatorzy Pucharu Narodów Afryki. W swoim drugim spotkaniu fazy grupowej afrykańska drużyna zagra przeciwko reprezentacji Szkocji. Warto przypomnieć, że w tej samej grupie Szkoci rywalizują również z kadrą Haiti.