Mecz Brazylia Maroko na mistrzostwach świata 2026. Kto rozczarował kibiców w hicie grupy C?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-06-14 3:15

Mecz Brazylia Maroko zainaugurował rywalizację tych drużyn na mistrzostwach świata w 2026 roku. Spotkanie potentatów światowej piłki nożnej przyniosło wiele emocji, jednak ostatecznie faworyzowany zespół nie potrafił przechylić szali zwycięstwa na swoją stronę. Wynik ten może być sporym zaskoczeniem dla fanów obu reprezentacji.

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Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Nogi dwóch piłkarzy walczących o piłkę na trawiastym boisku podczas meczu.

Wynik meczu Brazylia Maroko zaskoczył wielu kibiców

Reprezentacja Brazylii zremisowała z drużyną Maroka 1:1 w spotkaniu grupy C mistrzostw świata 2026. Pojedynek został rozegrany na stadionie w East Rutherford w stanie New Jersey, a na trybunach zasiadło ponad osiemdziesiąt tysięcy widzów. Początek spotkania przebiegał pod dyktando afrykańskiego zespołu, który od pierwszych minut zepchnął przeciwników do głębokiej defensywy. W dwudziestej pierwszej minucie Brahim Diaz celnie podał do Ismaela Saibariego, a ten skutecznie przelobował bramkarza Alissona, otwierając wynik tego ważnego meczu.

Drużyna z Ameryki Południowej zdołała dość szybko odpowiedzieć na trafienie rywali z kontynentu afrykańskiego. Zaledwie jedenaście minut później Vinicius Junior popisał się indywidualną akcją i zdobył wyrównującą bramkę z ostrego kąta. Było to już dziesiąte trafienie tego utalentowanego skrzydłowego w jego pięćdziesiątym występie w narodowych barwach. Mimo kolejnych prób z obu stron, w tym groźnych strzałów Lucasa Paquety i Neila El Aynaouiego, wynik widowiska prowadzonego przez słoweńskiego arbitra Slavko Vincicia nie uległ już zmianie.

Jak wygląda sytuacja w grupie mistrzostw świata?

Podział punktów w pierwszym starciu sprawia, że obie drużyny muszą szukać zwycięstw w kolejnych fazach turnieju. Ekipa popularnych Kanarków, która w historii mistrzostw świata odnosiła najwięcej triumfów, czeka na końcowe zwycięstwo od dwudziestu czterech lat. Obecna forma tej utytułowanej drużyny budzi pewne wątpliwości, co potwierdziły słabsze wyniki w eliminacjach strefy południowoamerykańskiej. W następnej kolejce podopieczni z Brazylii zmierzą się z reprezentacją Haiti.

Zespół z północnej Afryki po raz kolejny udowodnił, że potrafi z sukcesami rywalizować z najwyżej notowanymi przeciwnikami na globalnej arenie. Marokańczycy, którzy cztery lata wcześniej dotarli do półfinału turnieju w Katarze, przystąpili do obecnych rozgrywek jako triumfatorzy Pucharu Narodów Afryki. W swoim drugim spotkaniu fazy grupowej afrykańska drużyna zagra przeciwko reprezentacji Szkocji. Warto przypomnieć, że w tej samej grupie Szkoci rywalizują również z kadrą Haiti.