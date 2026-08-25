Ikona muzyki z własną wystawą w Polsce! Wstęp będzie darmowy!

Przed nami już ostatnie dni sierpnia - i koniec wakacji! Oznacza to równocześnie, że kończy się już także tegoroczny sezon festiwalowy, w trakcie którego naprawdę sporo się działo!

Zapowiada się na to, że nie inaczej będzie w przyszłym roku. Już na ten moment wiadomo, że w tym samym czasie, w sierpniu 2027 roku, odbędą się festiwale BitterSweet oraz Orange Warsaw Festival. Pierwsze karty zaś zaczął odkrywać przyszłoroczny Open'er Festival, którego jednym z headlinerów będzie autor hitu Dracula - Tame Impala!

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Ikona muzyki z własną - do tego darmową! - wystawą w Polsce!

Idzie jesień, ale nie oznacza to, że czas zamknąć się w domu i nic nie robić! Czas z nieco gorszą, chłodniejszą pogodą aż prosi się o to, aby wykorzystać go do nadrobienia chociażby rozmaitych wystaw.

Z wyjątkową propozycją nadchodzi dla Polek i Polaków prawdziwa ikona muzyki alternatywnej - Björk! Uznana artystka, znana z takich klasyków, jak It's Oh So Quiet, Venus as a Boy, Human Behaviour czy Army of Me, od lat spełnia się także jako DJ-ka, performerka - a teraz także jako współtwórczyni wystawy!

Tym razem w Bielsku-Białej odbędzie się Wędrujący Festiwal, częścią którego jest instalacja o nazwie "Echolalia". Termin ten odnosi się do automatycznego powtarzanie słów, zwrotów lub całych zdań, które dana osoba przed chwilą lub wcześniej usłyszała. Na wystawę Björk złożą się trzy oddzielne instalacje, które będzie można zobaczyć w różnych miejscach miasta.

Pierwsza z nich, "Ancestress" ("Przodkini") to swoista refleksja nad tematem pamięci i przemijania i etapu przejścia. W "Sorrowful Soil" ("Zasmucona ziemia") zobaczymy wielogłosowy chór, który stanowi formę rozmyślania nad relacją między jednostką indywidualną i wspólnotą.

W przypadku trzeciej, "Nerve Bloom" ("Rozkwit wrażliwości"), islandzka ikona połączyła siły z polską artystką, Natalią Kleszczewską. Instalacja ta ma łączyć dźwięk, ruchomy obraz i malarstwo.

Co istotne, choć sam Wędrujący Festiwal trwać będzie tylko w dniach 2-4 października, to wszystkie instalacje w ramach wystawy Björk będzie można podziwiać dłużej, gdyż aż do 25 października. Co istotne, wstęp na nią będzie całkowicie darmowy! Ze względu jednak na spodziewane duże zainteresowanie, aby móc ją zobaczyć należy pobrać bezpłatną wejściówkę. Proces ich wydawania ruszy 28 sierpnia o godzinie 12:00 za pośrednictwem strony internetowej festiwalu.

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