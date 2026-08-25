Top of the Top Sopot Festival rozpoczął się w poniedziałek, 24 sierpnia. Pierwszy wieczór upłynął pod znakiem koncertu "Top of the Pop" oraz wyjątkowego projektu "Stanisław Soyka. Absolutnie". Dziś klimat wyraźnie się zmieni. Organizatorzy zapraszają na "Otwartą Scenę", a później na konkurs, który od lat należy do najbardziej charakterystycznych punktów sopockiego festiwalu.

Sopot Festival 2026 – kto wystąpi dziś, 25 sierpnia?

"Otwarta Scena" ma być miejscem dla artystów, którzy nie boją się nowych brzmień i muzycznych eksperymentów. Już sama lista nazwisk pokazuje, że tego wieczoru trudno będzie mówić o jednym gatunku. Na scenie pojawią się:

Agnieszka Chylińska

Błażej Król

Zalewski

Smolik // Kev Fox

Mikromusic

Żabson

Ørganek

Golec uOrkiestra

Fukaj

Blue Café

To zestawienie, które łączy rock, alternatywę, elektronikę, hip-hop i pop. Dla widzów oznacza sporą różnorodność i kilka występów, które na jednej scenie nie spotykają się zbyt często.

Bursztynowy Słowik 2026. Kto walczy o nagrodę?

Najważniejszym punktem wtorkowego wieczoru będzie konkurs o Bursztynowego Słowika. W tym roku o statuetkę walczą:

Ania Karwan

Oceana

Jeremi Sikorski

Jovi

Kuba i Kuba

Kasia Sienkiewicz

Natalia Muianga

EMO x Sarsa

Stawka jest wyjątkowo różnorodna. Mamy tu wykonawców doskonale znanych szerokiej publiczności, takich jak Oceana, Sarsa czy Ania Karwan, ale także artystów dopiero budujących większą rozpoznawalność.

Widzowie nie zdecydują sami. Jury wraca po 18 latach

Tegoroczna edycja konkursu ma ważną zmianę. Po 18 latach do Opery Leśnej wraca profesjonalne jury. W jego skład weszli Katarzyna Nosowska, Andrzej Smolik i Łukasz L.U.C. Rostowski. Ostateczny wynik będzie więc zależał zarówno od ocen jury, jak i głosów publiczności. Widzowie będą mogli wesprzeć swoich faworytów w głosowaniu internetowym. To ważne, bo zmienia układ sił. Sama popularność może nie wystarczyć. Liczyć będzie się także poziom występu na żywo, interpretacja i to, jak uczestników ocenią doświadczeni artyści.

Kto ma największe szanse na Bursztynowego Słowika?

Na papierze najmocniej wyglądają nazwiska dysponujące już sporą publicznością. Kasia Sienkiewicz ma za sobą ogromną popularność Kwiatu Jabłoni. Oceana może zagrać nostalgią i rozpoznawalnością swojego największego hitu. Sarsa jest jedną z najbardziej charakterystycznych polskich wokalistek ostatniej dekady, a Ania Karwan ma duże doświadczenie sceniczne i telewizyjne.

Nie można jednak skreślać młodszych uczestników. Bursztynowy Słowik wielokrotnie pokazywał, że jeden mocny występ potrafi odwrócić wszystkie wcześniejsze przewidywania.

Top of the Top Sopot Festival 2026 – gdzie oglądać drugi dzień?

Drugi dzień festiwalu rozpocznie się we wtorek, 25 sierpnia o godz. 19.30. Koncerty z Opery Leśnej będzie można oglądać na antenie TVN. Najpierw widzowie zobaczą "Otwartą Scenę", a najważniejszym punktem wieczoru będzie walka o Bursztynowego Słowika. I właśnie dziś poznamy odpowiedź na pytanie, które od kilku tygodni elektryzuje fanów festiwalu – kto dołączy do grona laureatów jednej z najbardziej rozpoznawalnych sopockich nagród?

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