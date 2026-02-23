Niezwykłość jest w codzienności – nieZWYKŁA KOBIETA 2026  

6–7 marca 2026 r. w CH Westfield Arkadia w Warszawie po raz trzeci odbędzie się wydarzenie nieZWYKŁA KOBIETA, organizowane przez Bandi Cosmetics we współpracy z Hebe. To bezpłatny, otwarty projekt edukacyjno-motywacyjny łączący wiedzę beauty i wellbeing z przesłaniem: każda kobieta jest niezwykła nie „mimo” codzienności, lecz właśnie dzięki niej.  

Zapisy na warsztaty i konsultacje kosmetologiczne już trwają – rezerwacje są dostępne na stronie niezwyklakobieta.pl. Nowością tegorocznej edycji jest streaming części warsztatów, dzięki czemu w wydarzeniu mogą uczestniczyć osoby z całej Polski.  

 Po co organizujemy nieZWYKŁĄ KOBIETĘ?  

 Chcemy promować „zwykłość” kobiet i pokazywać, że to w codzienności kryje się nasza niezwykłość.  

– nieZWYKŁA KOBIETA powstała z bardzo prostej potrzeby: chcemy przypominać kobietom, że niezwykłość jest w codzienności – w tym, że łączymy role i każdego dnia bierzemy na siebie więcej, niż widać na pierwszy rzut oka – mówi Joanna Draniak-Kicińska, dyrektor ds. rozwoju strategicznego Bandi Cosmetics.  

 Wydarzenie ma wzmacniać docenianie siebie i dawać przestrzeń na praktyczną edukację o pielęgnacji opartej na wiedzy – w tempie dopasowanym do realnego życia.  

 Co wydarzy się podczas edycji 2026?  

Na miejscu pojawią się strefy warsztatowe i konsultacyjne. W programie m.in.:  

  • warsztaty pielęgnacji skóry twarzy i budowania skutecznej rutyny,  
  • strefa DIY: samodzielne tworzenie kremów i poznanie składników „od kuchni”,  
  • strefa trychologiczna: edukacja o włosach i skórze głowy i konsultacje,  
  • automasaże i joga twarzy,  
  • analiza kolorystyczna i dobór odcieni (makijaż oraz kosmetyki),  
  • dodatkowo: strefy FUN i VIP.  

– Największą zmianę widać wtedy, gdy upraszczamy rutynę i zaczynamy działać konsekwentnie. Podczas warsztatów pokażemy, co naprawdę ma znaczenie w pielęgnacji i jak dobrać rozwiązania do potrzeb skóry i stylu życia – podkreśla Ilona Kiraga, kosmetolog i szkoleniowiec Bandi Cosmetics.  

 Dlaczego to ważne wydarzenie?  

 Dla marki BANDI to platforma realnego wsparcia kobiet – w świecie presji porównań tworzymy przestrzeń, by się zatrzymać, zadbać o siebie i usłyszeć: „to, co robisz każdego dnia, ma wartość”. Projekt buduje relacje z uczestniczkami poprzez rozmowę, edukację i konsultacje, a partnerstwo Hebe zapewnia dodatkowe aktywacje oraz możliwość poznania trendów makijażu i produktów z bliska – bez presji, za to z praktycznymi wskazówkami.  

 Informacje organizacyjne:

Data: 6–7 marca 2026 r.   Miejsce: CH Westfield Arkadia, Warszawa   Udział: bezpłatny   Szczegóły programu i zapisy: niezwyklakobieta.pl  

