Bonaventura zagra na Live Music w podziemiach Hotelu Bellotto. To będzie kolejny wyjątkowy wieczór!

Live Music w podziemiach Hotelu Bellotto to propozycja dla tych, którzy szukają nie tylko koncertu, ale również emocji, autentyczności i spotkania z muzyką w niezwykłej przestrzeni, ukrytej w samym sercu Warszawy.

Bonaventura zagra 28 maja w podziemiach Hotelu Bellotto

28 maja zapraszamy do wyjątkowej, kameralnej przestrzeni podziemi Hotelu Bellotto na koncert artysty, który potrafi zamienić emocje w dźwięk. Bonaventura, wokalista, autor tekstów i kompozytor, od lat tworzy autorską muzykę balansującą między klasyką a nowoczesnością, budując świat pełen wrażliwości i autentyczności. Szerszej publiczności dał się poznać dzięki programowi „Must Be The Music”, gdzie zdobył trzecie miejsce i uznanie za charyzmę oraz niepowtarzalny głos. Na scenie łączy intymność z uniwersalnym przekazem – jego utwory trafiają prosto w emocje. Podczas koncertu usłyszycie materiał z dwóch albumów: debiutanckiego „Bonaventura i jego ballady” oraz najnowszego „witaj, powiedz” – pełnego światła, szczerości i muzycznej energii. To będzie wieczór o relacjach, poszukiwaniu siebie i odwadze bycia prawdziwym. Wydarzenie rozpocznie się o 19:00 przy ul. Senatorskiej 13/15 w Warszawie.

Koncert Bonaventury będzie kolejnym wieczorem wpisującym się w ideę tego cyklu, tworzenia muzycznych spotkań bliskich, jakościowych i pełnych wyjątkowego klimatu. Kameralna przestrzeń, bezpośredni kontakt z artystą i niepowtarzalny charakter miejsca sprawiają, że każdy koncert w podziemiach Hotelu Bellotto staje się czymś więcej niż tylko muzycznym wydarzeniem - staje się doświadczeniem.

Live Music w podziemiach Hotelu Bellotto to cykl, który konsekwentnie buduje własny rytm na kulturalnej mapie Warszawy, zapraszając publiczność na wieczory pełne jakości, emocji i niebanalnych muzycznych spotkań.

To jednak nie koniec muzycznych spotkań w podziemiach Hotelu Bellotto. W najbliższym czasie w ramach cyklu zaplanowane są kolejne koncerty i następne wieczory z artystami reprezentującymi różne muzyczne wrażliwości. Przed publicznością jeszcze wiele wyjątkowych odsłon tego projektu. Więcej informacji na stronie hotelbellotto.pl.