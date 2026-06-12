Truskawkowe święto z gwiazdami i wyjątkowa atmosfera. Już 20 i 21 czerwca w Buczku

Niewielka miejscowość z wielką historią

Położony zaledwie 10 kilometrów od Łasku Buczek może pochwalić się historią sięgającą średniowiecza. Pierwsze wzmianki o miejscowości pojawiły się już w XIV wieku, a za panowania Zygmunta Starego osada otrzymała prawa miejskie, które później utraciła. O dawnych dziejach przypominają dziś zabytki, wśród których szczególne miejsce zajmuje gotycki kościół z przełomu XV i XVI wieku oraz historyczny park podworski z malowniczymi alejami lipowymi.

Mieszkańcy chętnie podkreślają także związki miejscowości z rodem Buczkowskich herbu Bogoria, od którego prawdopodobnie wywodzi się nazwa wsi. Archeologiczne odkrycia potwierdzają natomiast, że osadnictwo na tych terenach rozwijało się już w XI wieku.

Autor: Gmina Buczek / Materiały prasowe

Truskawkowa stolica regionu

Choć Buczek słynie z zabytków i pięknych terenów zielonych, największą rozpoznawalność przyniosły mu truskawki. To właśnie wokół nich od ponad ćwierć wieku organizowane jest Święto Truskawki, które każdego roku przyciąga tysiące gości z całego regionu.

Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa. Mieszkańcy i odwiedzający spotkają się podczas 26. Święta Truskawki oraz X Krajowego Święta Truskawki. Oprócz licznych konkursów, animacji i atrakcji rodzinnych nie zabraknie oczywiście koncertów największych gwiazd.

Autor: Gmina Buczek / Materiały prasowe

Idealne miejsce na aktywny wypoczynek

Buczek to nie tylko historia, ale również przyroda. Ponad jedna czwarta powierzchni gminy pokryta jest lasami należącymi do Chojneckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Okoliczne tereny zachęcają do spacerów, wycieczek rowerowych i odpoczynku blisko natury.

W najbliższych latach możliwości aktywnego wypoczynku będą jeszcze większe. Trwa realizacja blisko dziesięciokilometrowej ścieżki rowerowej poprowadzonej śladem dawnej linii kolejowej. Trasa połączy Bachorzyn, Czestków i Buczek z okolicami węzła drogi S8 w Maurycy. Przy miejscowych stawach powstaną miejsca odpoczynku z ławkami, altanami i oświetleniem wykorzystującym energię słoneczną.

Warto również zwrócić uwagę na charakterystyczną tężnię solankową przy ulicy Głównej. Obiekt wyróżnia się nietypowym kształtem ogromnej truskawki i stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji miejscowości. To właśnie ona najlepiej pokazuje, jak silnie lokalna tożsamość związana jest z uprawą tych owoców.

Ciekawostką dla miłośników lotnictwa będzie fakt, że na terenie Gminy Buczek znajduje się 32 Baza Lotnictwa Taktycznego, gdzie stacjonują już nowe F-35.

Władze gminy stawiają również na rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Jedną z najważniejszych inwestycji realizowanych obecnie w Buczku jest budowa nowoczesnego basenu, który ma służyć przede wszystkim dzieciom i młodzieży. Samorząd podkreśla, że mieszkańcy niewielkich miejscowości powinni mieć dostęp do obiektów na takim samym poziomie jak mieszkańcy większych miast. Inwestycja wpisuje się w konsekwentnie realizowaną politykę rozwoju sportu w gminie, która wcześniej zaowocowała budową nowoczesnych hal sportowych w Buczku i Czestkowie. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, a otwarcie obiektu planowane jest na sierpień 2027 roku. Basen ma stać się kolejnym miejscem integracji mieszkańców oraz ważnym centrum aktywnego wypoczynku dla całej okolicy.

Autor: Gmina Buczek/ESKA/ Materiały prasowe

Dwa dni koncertów z ESKA Music Tour

Muzyczne świętowanie rozpocznie się w sobotę 20 czerwca. Na scenie pojawią się kolejno MIG, Jamal, Mesajah oraz zespół Piersi. W programie znalazły się również konkursy, animacje i uroczyste wręczenie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Buczek.

Niedziela upłynie pod znakiem występów lokalnych artystów związanych z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu. Publiczność zobaczy między innymi zespół wokalny Trzy Żywioły, Chór Bogoria oraz dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Buczkowiacy. Wieczorem scenę przejmą Kubańczycy, Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Cleo.

To będzie weekend pełen muzyki, rodzinnych atrakcji i lokalnych smaków. Jeśli ktoś szuka pomysłu na czerwcowy wyjazd, Buczek może okazać się strzałem w dziesiątkę – szczególnie wtedy, gdy do dobrej zabawy można dorzucić jeszcze porcję świeżych, pachnących truskawek. Warto pamiętać, że podczas święta będzie można zakupić pyszne truskawki na stoiskach Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Buczek oraz potrawy z truskawą w roli głównej!

Tekst sponsorowany