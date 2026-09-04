Wrzesień w Rawiczu zapowiada się wyjątkowo. Będą koncerty i Smak Tradycji

Położony w południowej części Wielkopolski Rawicz może być ciekawym kierunkiem zarówno na krótki wypad, jak i dłuższe odkrywanie regionu. Miasto ma za sobą bogatą historię, ale jednocześnie nie zatrzymało się w przeszłości. Dziś można znaleźć tu miejsca stworzone z myślą o odpoczynku, aktywności i spotkaniach, a lokalna kultura wciąż pozostaje ważną częścią miejskiej tożsamości.

Jednym z najbardziej charakterystycznych punktów Rawicza są Planty Jana Pawła II. Zielony pierścień otaczający centrum ma blisko trzy kilometry długości, dzięki czemu należy do najbardziej rozpoznawalnych elementów miejskiego krajobrazu. Pod względem długości ustępuje jedynie krakowskim Plantom. To miejsce idealne na spacer, przejażdżkę rowerową albo po prostu chwilę odpoczynku od miejskiego zgiełku.

Miasto, które można odkrywać na wiele sposobów

Rawicz ma również coś dla tych, którzy lubią poznawać miasta przez ich detale. Na uwagę zasługują zabytkowa architektura, miejskie murale i ślady wielowiekowej historii. Warto zajrzeć także na Nowy Poligon. Dawny teren powojskowy przeszedł rewitalizację i dziś funkcjonuje jako przestrzeń rekreacji, aktywnego wypoczynku i spotkań.

Nie mniej ważne są tradycje lokalne. Gmina Rawicz jest częścią mikroregionu hazackiego, którego kultura wyróżnia się własną gwarą, muzyką, tańcami, rękodziełem, strojami i obrzędami. To właśnie takie elementy sprawiają, że poznawanie Rawicza nie kończy się na odkrywaniu kilku zabytków. Można tu również przyjrzeć się tradycjom, które nadal są obecne w życiu lokalnej społeczności.

Kultura i sport przez cały rok

Rawicz ma też mocną reprezentację na kulturalnej i sportowej mapie regionu. W kalendarzu wydarzeń znajdziemy m.in. Ogólnopolski Przegląd Sztuki Współczesnej FORMA, RAWIKON – Rawickie Dni Fantastyki czy Festiwal Teatralny im. Krystyny Sienkiewicz. Miłośnicy aktywności mogą natomiast sprawdzić swoje możliwości podczas 24-godzinnego Rawickiego Festiwalu Sportu.

Sportowe tradycje miasta mają zresztą bardzo mocne nazwisko. W Rawiczu urodziła się Anita Włodarczyk, jedna z najwybitniejszych polskich lekkoatletek i wielokrotna mistrzyni olimpijska w rzucie młotem.

We wrześniu Rawicz rozbrzmi muzyką

Jeśli jednak szukasz konkretnego powodu, żeby odwiedzić Rawicz właśnie we wrześniu, będzie nim Święto Rawicza 2026. Jego częścią staną się koncerty w ramach trasy ESKA Music Tour, które odbędą się 11 i 12 września na targowisku miejskim.

Pierwszy dzień zapowiada się naprawdę muzycznie. W piątek, 11 września, na scenie pojawią się Sad Smile oraz Dawid Kwiatkowski. Dzień później, w sobotę 12 września, publiczność będzie mogła posłuchać zespołu Łzy Adam Konkol oraz Golec uOrkiestra.

Piknik Aktywnych Mieszkańców i Smak Tradycji

Muzyczne emocje nie będą jednak jedynym punktem wrześniowego programu. Na 13 września zaplanowano Piknik Aktywnych Mieszkańców, któremu towarzyszyć będzie konkurs kulinarny „Smak Tradycji”. To wydarzenie dobrze wpisuje się w charakter Rawicza – miasta, w którym lokalna aktywność spotyka się z przywiązaniem do tradycji.

Wrześniowy weekend będzie więc okazją, by zobaczyć Rawicz z kilku różnych stron. Z jednej – jako miasto z ciekawą historią, zielonymi Plantami i charakterystyczną architekturą. Z drugiej – jako miejsce aktywne, pełne wydarzeń, muzyki i ludzi, którzy tworzą jego współczesny charakter.

Tekst sponsorowany