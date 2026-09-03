Sanah na PGE Narodowym 04.09.2026 - SETLISTA. Co zaśpiewa artystka na zwieńczeniu "sanah NA STADIONACH"?

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-09-03 16:57

Wielka trasa koncertowa "sanah NA STADIONACH" zmierza ku końcowi. Piosenkarka 4 września powróci na stołeczny PGE Narodowy, gdzie zapowiada kolejne niespodzianki dla swoich oddanych fanów. Wielu z nich zastanawia się, które utwory z repertuaru sanah usłyszy na finałowym koncercie w Warszawie. Oto setlista na podstawie dotychczasowych występów w trasie.

"sanah NA STADIONACH" - koncert finałowy 04.09.2026

Po dwóch w pełni wyprzedanych koncertach na PGE Narodowym, sanah powraca do stolicy, by zakończyć trasę stadionową wielkim, finałowym show. Piosenkarka jako pierwsza Europejka na swoich koncertach korzystała z technologii spider, dzięki której mogła wisieć nad ogromną publicznością. Podczas kolejnych występów zapraszała też do duetów innych znanych artystów.

- Nie zabraknie też nowości, które zwiastować będą to, co dopiero nadejdzie… A szykuje się coś naprawdę wyjątkowego! - czytamy w oficjalnej zapowiedzi organizatorów.

Wiemy już, kiedy otworzą się bramki, co można wnieść na teren wydarzenia i czy są jeszcze dostępne bilety. Ale co z piosenkami, których możemy się spodziewać?

Sanah w sukience w róże śpiewa do mikrofonu na koncercie. O setliście artystki na PGE Narodowym przeczytasz w serwisie Eska.
Galeria zdjęć 20

sanah - PGE Narodowy. Jaka setlista?

Jak na koncert z niespodziankami przystało, nie jest dostępna oficjalna setlista. Sanah może więc zaskoczyć fanów liczbą i doborem utworów, zatem możemy tylko sugerować się listami piosenek wykonanych na poprzednich koncertach.

Utwory, które wybrzmiały jak dotąd podczas "sanah NA STADIONACH", to:

  • hip hip hura!
  • Sad
  • ostatnia nadzieja
  • O miłości
  • Wiśta wio!
  • Maj 1939 (Z. Glinczanka)
  • Pańskie łzy to woda
  • Pocałunki (M. Pawlikowska- Jasnorzewska)
  • Nimbostratus
  • Siebie zapytasz
  • Był bal (J. Kofta)
  • Szampan
  • Inwokacja
  • Słodkiego miłego życzę
  • Ofelia (M. Pawlikowska- Jasnorzewska)
  • Fafarafa
  • Kolońska i szlugi
  • Cząstka
  • Elegia o... chłopcu polskim (K. K. Baczyński)
  • Miłość jest ślepa
  • Kiedy umrę kochanie (H. Poświatowska)
  • Marcepan
  • Piosenka (C. Miłosz)
  • Dwoje ludzieńków (B. Leśmian)
  • Cześć, jak się masz?
  • było, minęło
  • Mleczna droga
  • Jesienią (M. Konopnicka)
  • najlepszy dzień w moim życiu
  • Ale jazz!
  • Jestem Twoją Bajką
  • Nic dwa razy (W. Szymborska)
  • etc. (na disco)
  • Eviva l'arte! (K. Przerwa-Tetmajer)
  • Oczyszczenie (T. Różewicz)
  • Eldorado

Przypomnijmy, że sanah rozpoczęła występy od PGE Narodowego, po czym zagrała w Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Białymstoku i Krakowie. Trasa promuje dwa najnowsze albumy, czyli "Kaprysy" (2024) i "Dwoje ludzieńków" (2025).

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