Sanah na PGE Narodowym 04.09.2026 - SETLISTA. Co zaśpiewa artystka na zwieńczeniu "sanah NA STADIONACH"?

"sanah NA STADIONACH" - koncert finałowy 04.09.2026

Po dwóch w pełni wyprzedanych koncertach na PGE Narodowym, sanah powraca do stolicy, by zakończyć trasę stadionową wielkim, finałowym show. Piosenkarka jako pierwsza Europejka na swoich koncertach korzystała z technologii spider, dzięki której mogła wisieć nad ogromną publicznością. Podczas kolejnych występów zapraszała też do duetów innych znanych artystów.

- Nie zabraknie też nowości, które zwiastować będą to, co dopiero nadejdzie… A szykuje się coś naprawdę wyjątkowego! - czytamy w oficjalnej zapowiedzi organizatorów.

Wiemy już, kiedy otworzą się bramki, co można wnieść na teren wydarzenia i czy są jeszcze dostępne bilety. Ale co z piosenkami, których możemy się spodziewać?

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sanah - PGE Narodowy. Jaka setlista?

Jak na koncert z niespodziankami przystało, nie jest dostępna oficjalna setlista. Sanah może więc zaskoczyć fanów liczbą i doborem utworów, zatem możemy tylko sugerować się listami piosenek wykonanych na poprzednich koncertach.

Utwory, które wybrzmiały jak dotąd podczas "sanah NA STADIONACH", to:

hip hip hura!

Sad

ostatnia nadzieja

O miłości

Wiśta wio!

Maj 1939 (Z. Glinczanka)

Pańskie łzy to woda

Pocałunki (M. Pawlikowska- Jasnorzewska)

Nimbostratus

Siebie zapytasz

Był bal (J. Kofta)

Szampan

Inwokacja

Słodkiego miłego życzę

Ofelia (M. Pawlikowska- Jasnorzewska)

Fafarafa

Kolońska i szlugi

Cząstka

Elegia o... chłopcu polskim (K. K. Baczyński)

Miłość jest ślepa

Kiedy umrę kochanie (H. Poświatowska)

Marcepan

Piosenka (C. Miłosz)

Dwoje ludzieńków (B. Leśmian)

Cześć, jak się masz?

było, minęło

Mleczna droga

Jesienią (M. Konopnicka)

najlepszy dzień w moim życiu

Ale jazz!

Jestem Twoją Bajką

Nic dwa razy (W. Szymborska)

etc. (na disco)

Eviva l'arte! (K. Przerwa-Tetmajer)

Oczyszczenie (T. Różewicz)

Eldorado

Przypomnijmy, że sanah rozpoczęła występy od PGE Narodowego, po czym zagrała w Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Białymstoku i Krakowie. Trasa promuje dwa najnowsze albumy, czyli "Kaprysy" (2024) i "Dwoje ludzieńków" (2025).

Sonda Najlepsza piosenka sanah to: Szampan Melodia Ale jazz! Nic dwa razy (W. Szymborska) ten Stan ostatnia nadzieja Szary świat (feat. Kwiat Jabłoni) etc. (na disco) Cześć, jak się masz? (feat. Sobel) Kolońska i szlugi