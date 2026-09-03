Sanah na PGE Narodowym 04.09.2026 - SETLISTA. Co zaśpiewa artystka na zwieńczeniu "sanah NA STADIONACH"?

"sanah NA STADIONACH" - koncert finałowy 04.09.2026
Po dwóch w pełni wyprzedanych koncertach na PGE Narodowym, sanah powraca do stolicy, by zakończyć trasę stadionową wielkim, finałowym show. Piosenkarka jako pierwsza Europejka na swoich koncertach korzystała z technologii spider, dzięki której mogła wisieć nad ogromną publicznością. Podczas kolejnych występów zapraszała też do duetów innych znanych artystów.
- Nie zabraknie też nowości, które zwiastować będą to, co dopiero nadejdzie… A szykuje się coś naprawdę wyjątkowego! - czytamy w oficjalnej zapowiedzi organizatorów.
Wiemy już, kiedy otworzą się bramki, co można wnieść na teren wydarzenia i czy są jeszcze dostępne bilety. Ale co z piosenkami, których możemy się spodziewać?
sanah - PGE Narodowy. Jaka setlista?
Jak na koncert z niespodziankami przystało, nie jest dostępna oficjalna setlista. Sanah może więc zaskoczyć fanów liczbą i doborem utworów, zatem możemy tylko sugerować się listami piosenek wykonanych na poprzednich koncertach.
Utwory, które wybrzmiały jak dotąd podczas "sanah NA STADIONACH", to:
- hip hip hura!
- Sad
- ostatnia nadzieja
- O miłości
- Wiśta wio!
- Maj 1939 (Z. Glinczanka)
- Pańskie łzy to woda
- Pocałunki (M. Pawlikowska- Jasnorzewska)
- Nimbostratus
- Siebie zapytasz
- Był bal (J. Kofta)
- Szampan
- Inwokacja
- Słodkiego miłego życzę
- Ofelia (M. Pawlikowska- Jasnorzewska)
- Fafarafa
- Kolońska i szlugi
- Cząstka
- Elegia o... chłopcu polskim (K. K. Baczyński)
- Miłość jest ślepa
- Kiedy umrę kochanie (H. Poświatowska)
- Marcepan
- Piosenka (C. Miłosz)
- Dwoje ludzieńków (B. Leśmian)
- Cześć, jak się masz?
- było, minęło
- Mleczna droga
- Jesienią (M. Konopnicka)
- najlepszy dzień w moim życiu
- Ale jazz!
- Jestem Twoją Bajką
- Nic dwa razy (W. Szymborska)
- etc. (na disco)
- Eviva l'arte! (K. Przerwa-Tetmajer)
- Oczyszczenie (T. Różewicz)
- Eldorado
Przypomnijmy, że sanah rozpoczęła występy od PGE Narodowego, po czym zagrała w Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Białymstoku i Krakowie. Trasa promuje dwa najnowsze albumy, czyli "Kaprysy" (2024) i "Dwoje ludzieńków" (2025).