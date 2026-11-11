Julia Wieniawa odprawia rytuały w Święto Niepodległości. Fani reagują ostro

W dniu 11 listopada 2026 roku na instagramowym profilu Julii Wieniawy pojawiło się wideo dokumentujące jej sposób na spędzenie tego szczególnego święta. Artystka, kojarzona między innymi z posadą jurorki w programie „Taniec z Gwiazdami”, wybrała relaks w domowym zaciszu i skupienie na własnych potrzebach. W kadrze towarzyszą jej zapalone świece oraz dymiące kadzidełka. Gwiazda z przyklejonymi pod oczami płatkami kosmetycznymi w pewnej chwili otwiera notes i zaczyna przelewać na papier swoje przemyślenia.

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Julia Wieniawa odprawia rytuały w Narodowe Święto Niepodległości

Małe przypomnienie, żeby na chwilę wyciszyć świat i usłyszeć siebie. Dziś Narodowe Święto Niepodległości. To okazja, żeby docenić wolność, którą mamy, i pamiętać o tych, którym ją zawdzięczamy.Natomiast oprocz tego w numerologii i duchowości ta data jest symbolem intuicji, nowych początków i świadomego wyznaczania intencji. Często nazywa się ją „portalem”. Dla mnie to zaproszenie, żeby przyjrzeć się temu, czemu oddaję swoją energię i czego naprawdę chcę.

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Internauci komentują duchowe nagranie Julii Wieniawy

Sekcja komentarzy pod publikacją błyskawicznie zapełniła się wpisami od obserwatorów. Sporo użytkowników z aprobatą przyjęło to, jak gwiazda postanowiła wykorzystać wolny dzień 11 listopada. Wielu fanów otwarcie przyznawało, że w ich codziennym życiu również obecne są medytacje, regularne afirmacje czy prowadzenie specjalnych dzienników wdzięczności.

Wśród komentujących znalazła się między innymi kobieta, która podzieliła się własnymi wspomnieniami z czasów dzieciństwa.

Już jako 10-letnia dziewczynka miałam zeszyt wdzięczności, zapisywałam tam, za co jestem wdzięczna i o czym marzę. Dziś mam 41 lat i wiecie, że praktycznie wszystko się spełniło.

Kolejna z fanek nie kryła zachwytu nad opublikowanym materiałem i określiła Wieniawę mianem „słowiańskiej czarodziejki”. Internauci dopytywali także o konkretną talię kart, której używa młoda artystka. Nagranie nie wzbudziło jednak wyłącznie pozytywnych emocji. Część komentujących zaczęła poważnie przestrzegać przed angażowaniem się w tego typu duchowe rytuały.

Zdecydowanie nie polecam! Jest dużo świadectw na YT, obejrzyjcie, jak wplątanie się w takie rzeczy powoduje lęki i nerwice, zagrożenia duchowe Jezu, zmieniaj ludzkie serca w stronę światła, a nie ciemności. Święto Niepodległości jest, bananowy dzieciaku. Przepraszam, ale tak mnie wku...sz, jak kopiujesz Hailey B.

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