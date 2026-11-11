Nie żyje 22-letni piłkarz. Dramat rozegrał się podczas porannego treningu

Jak donoszą francuskie media, nic nie zwiastowało nadchodzącego nieszczęścia, ponieważ jeszcze dzień wcześniej Wanis Honsor czuł się całkowicie dobrze. W trakcie zajęć przygotowawczych przed sobotnim spotkaniem zachowanie zawodnika niespodziewanie uległo zmianie. Piłkarz złapał się ogrodzenia, po czym runął na ziemię w silnych konwulsjach. Z relacji naocznych świadków wynika, że trzymał się za klatkę piersiową, ślinił się, a ostatecznie stracił przytomność. Na miejsce błyskawicznie dotarły wezwane służby ratunkowe. Medycy walczyli o jego życie, prowadząc reanimację przez ponad 45 minut, jednak młodego sportowca nie zdołano uratować i zmarł on na boisku.

Zmarły w wieku 22 lat Wanis Honsor występował na pozycji lewego obrońcy, a szeregi Saint-Denis FC zasilił w styczniu 2026 roku. Swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał jako wychowanek FC Rouen. W barwach tego klubu w sezonie 2023/24 rozegrał trzy mecze w pierwszym zespole, zdobywając nawet zwycięską bramkę w starciu przeciwko Villefranche. W późniejszym etapie kariery reprezentował drużyny z Dieppe oraz FC Flers. W życiu prywatnym niedawno wziął ślub, a od ukończenia 23. roku życia dzieliło go zaledwie kilka dni.

Władze klubu Saint-Denis FC opublikowały oświadczenie, w którym piszą o „ogromnym smutku i głębokim bólu”, zaznaczając, że cała drużyna znajduje się w wielkim szoku. Kondolencje napłynęły również ze strony macierzystego FC Rouen, Francuskiej Federacji Piłkarskiej (FFF), władz miejskich oraz Ligi Reunionu. Aby pomóc piłkarzom i członkom sztabu szkoleniowego, powołano specjalną komórkę wsparcia psychologicznego. Śmierć młodego zawodnika głęboko poruszyła całe środowisko futbolowe we Francji.