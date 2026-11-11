Puchar Świata w skokach bez Rosjan. Wiemy dlaczego nie wjadą do Polski

Rosyjscy skoczkowie poza Polską

Puchar Świata w skokach narciarskich na polskich obiektach odbędzie się bez udziału zawodników z Rosji. Wydarzenia te zaplanowano w Wiśle od 4 do 6 grudnia oraz w Zakopanem od 15 do 17 stycznia. Władze państwowe zamknęły drogę wjazdową dla obywateli Federacji Rosyjskiej do naszego kraju. Doniesienia opublikowane przez portal Interia zostały już oficjalnie potwierdzone przez Agencję Reuters w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Decyzja ta bezpośrednio wpłynie na końcowe listy startowe nadchodzących zmagań.

Ograniczenia wynikają bezpośrednio z rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wydanego w marcu 2020 roku. Zakaz dotyczy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej oraz przekraczania jej na polskich lotniczych i morskich przejściach. W prawie przewidziano pewne wyjątki, ale nie obejmują one osób planujących starty w zawodach sportowych. W związku z tym urzędy nie dysponują podstawami prawnymi do wydawania wiz sportowcom reprezentującym to państwo. Uniemożliwia to im jakąkolwiek próbę legalnego wjazdu.

„Zgodnie z §3a ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych, obywatele Federacji Rosyjskiej nie są uprawnieni do przekraczania polskiej granicy państwowej stanowiącej granicę zewnętrzną Unii Europejskiej, przekraczania granicy na polskich lotniczych oraz morskich przejściach granicznych”

Dlaczego FIS pozwala na starty?

Międzynarodowa Federacja Narciarska i Snowboardowa od tego roku zezwoliła reprezentantom Rosji na powrót do oficjalnej rywalizacji. Zawodnicy ci otrzymali prawo startów wyłącznie pod warunkiem występowania w całkowicie neutralnych barwach. Światowa centrala sportowa szybko ustosunkowała się do stanowiska polskiego rządu w specjalnym oświadczeniu. Przedstawiciele organizacji zaznaczyli, że nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne odmowy przyznania wiz poszczególnym zawodnikom. Tym samym odpowiedzialność za formalności wjazdowe leży po stronie samych sportowców.

Puchar Świata w skokach w Polsce odbędzie się zgodnie z opublikowanym wcześniej kalendarzem zimowym. Kibice zgromadzeni w grudniu w Wiśle będą mogli podziwiać po dwa konkursy indywidualne dla kobiet i mężczyzn. Ponad miesiąc później zmagania zostaną przeniesione na dobrze znany obiekt zlokalizowany w Zakopanem. W styczniowych zawodach udział wezmą wyłącznie mężczyźni, którzy powalczą w zmaganiach indywidualnych oraz drużynowych. Polskie turnieje zapowiadają się jako jedne z najważniejszych wydarzeń obecnego sezonu zimowego.