Neonet Norwid Częstochowa pokonuje Jastrzębie Barkom. Kto zaskoczył kibiców na parkiecie?

Zdecydowane zwycięstwo Norwida

Siatkarze Neonet Norwid Częstochowa odnieśli pewne zwycięstwo nad drużyną Jastrzębie Barkom, kończąc spotkanie wynikiem 3:1. Gospodarze zdominowali pierwszy i drugi set, wygrywając odpowiednio 25:15 oraz 25:17. Goście zdołali nawiązać wyrównaną walkę jedynie w trzeciej partii, którą rozstrzygnęli na swoją korzyść 25:22.

Ostatni set ponownie należał do drużyny z Częstochowy, która przypieczętowała triumf wynikiem 25:15. Dzięki temu zwycięstwu Neonet Norwid Częstochowa udowadnia swoją dobrą dyspozycję w obecnych rozgrywkach ekstraklasy siatkarzy.

Składy obu drużyn w meczu?

W barwach Neonet Norwid Częstochowa na parkiecie pojawili się m.in. Żeljko Corić, Michał Grzyb, Mads Kyed Jensen oraz Jakub Nowak. Na pozycji libero zagrał Dominik Jaglarski. Zespół wspierali również zawodnicy rezerwowi, w tym Tomasz Kowalski i Pablo Kukartsev.

Drużyna Jastrzębie Barkom wystąpiła w składzie: Sebastian Adamczyk, Wojciech Dudzik, Maxwell Elgert, Bartosz Firszt, Adam Lorenc i Lorenzo Pope. Rolę libero pełnił Kamil Szymura. Na zmiany wchodzili m.in. Brodie Hofer oraz Wasyl Tupczi.