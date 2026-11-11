Prezydent Karol Nawrocki odznaczył gwiazdę kina i seriali. Aktorka odebrała zaszczytny order

Od lat siedemdziesiątych dwudziestego wieku Halina Łabonarska zalicza się do grona najwyżej cenionych polskich artystek. Przyszła na świat 15 sierpnia 1947 roku w Gdańsku, natomiast dyplom z aktorstwa uzyskała w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Przebieg jej dotychczasowej pracy zawodowej obejmuje bogaty zestaw głośnych i kultowych już produkcji kinowych, znanych występów w serialach oraz ról na deskach teatralnych.

Halina Łabonarska otwarcie wspierała Karola Nawrockiego. Otrzymała wysokie odznaczenie

Artystka otwarcie prezentuje swoje przekonania oraz chętnie angażuje się w sprawy społeczno-publiczne. W trakcie minionej kampanii wyborczej oficjalnie udzieliła swojego poparcia obecnemu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. W dniu 11 listopada 2026 roku głowa państwa uhonorowała ją osobiście Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

Zarówno publiczność, jak i recenzenci dostrzegli jej talent, gdy wcieliła się w postać Anki Malewskiej, małżonki Krzysztofa w obrazie „Aktorzy prowincjonalni” w reżyserii Agnieszki Holland. Kreacja ta przyniosła Łabonarskiej nagrodę Brązowych Lwów Gdańskich podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Gwiazda zagrała także w kolejnym dziele Holland pod tytułem „Europa, Europa” z 1990 roku, jak również w kasowym przeboju „Vinci” Juliusza Machulskiego, w którym stworzyła postać Heleny Antończyk, zarządzającej Muzeum Czartoryskich.

Najważniejsze role Haliny Łabonarskiej. Od „Korony królów” po „Barwy szczęścia”

W filmografii aktorki widnieją ponadto takie tytuły jak „Popiełuszko. Wolność jest w nas” zrealizowany przez Rafała Wieczyńskiego oraz „Smoleńsk” w reżyserii Antoniego Krauzego, gdzie odegrała rolę matki pierwszoplanowej postaci o imieniu Nina. W swoim dorobku Łabonarska zgromadziła także liczne kreacje w produkcjach telewizyjnych. Widzowie mogli podziwiać jej grę w serialu „Korona królów”, w którym sportretowała monarchinię Jadwigę Bolesławównę, z kolei w lubianych „Barwach szczęścia” odtwarzała postać Zofii Filipskiej, czyli matki bohaterki Izy Gordon.

Osiągnięcia zawodowe Haliny Łabonarskiej wykraczają jednak daleko poza duży i mały ekran. Przez dekady swojej aktywności artystka regularnie pojawiała się na deskach czołowych teatrów w kraju oraz w spektaklach Teatru Telewizji. Wystąpiła w kilkudziesięciu takich telewizyjnych przedstawieniach, pracując pod okiem cenionych twórców teatralnych. Jej wkład w sztukę wielokrotnie doceniano prestiżowymi laurami, wśród których znalazły się wręczony w 2017 roku Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, a także przyznany w 2023 roku Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

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