17-letni piłkarz Kacper Wereszczyński w śpiączce po wypadku na meczu. Poruszające słowa matki

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-11-11 17:17

Reprezentujący czwartoligową Dolinę Speranda Niepoględzie Kacper Wereszczyński walczy o powrót do zdrowia. Po koszmarnym zderzeniu podczas meczu 17-letni piłkarz doznał ciężkiego urazu głowy i od trzech dni przebywa w śpiączce farmakologicznej.

Uśmiechnięty Kacper Wereszczyński w czarnej kurtce sportowej na boisku. O walce piłkarza o życie przeczytasz w Eska.
Autor: Asia Wereszczyńska/ Facebook

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło podczas niedzielnego meczu pomorskiej czwartej ligi, w którym Jaguar Gdańsk podejmował Dolinę Speranda Niepoględzie. Już w 16. minucie rywalizacji Kacper Wereszczyński doznał niezwykle groźnego urazu głowy. 17-letni zawodnik został błyskawicznie przetransportowany do szpitala, gdzie lekarze utrzymują go w stanie śpiączki farmakologicznej.

Jeszcze w niedzielę przedstawiciele klubu Dolina Speranda Niepoględzie przekazywali pierwsze komunikaty medyczne, według których stan poszkodowanego Kacpra Wereszczyńskiego określano jako poważny, lecz stabilny.

„Prosimy by wspierać Kacpra modlitwą, dobrą myślą i całą swoją życzliwością! WSZYSCY JESTEŚMY Z KACPEREM!” - apelowali przedstawiciele drużyny za pośrednictwem Facebooka.

Po upływie dwóch dni sytuacja zdrowotna nastoletniego sportowca wciąż pozostawała bardzo ciężka. W kolejnym komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych działacze klubu przekazali dramatyczne wieści o walce zawodnika. „KS Dolina Speranda przeżywa trudne chwile: Kacper pozostaje nadal w śpiączce i walczy! Żadne słowa nie opiszą bólu, który jest w każdym z nas! I w żaden sposób nikt z nas nie jest w stanie wyrazić tego jak bardzo pragnie zdrowia dla Kacpra!” - czytamy we fragmencie oświadczenia.

Głos w sprawie boiskowej tragedii zabrała również matka młodego piłkarza, Joanna Wereszczyńska, która opublikowała na Facebooku niezwykle emocjonalny wpis.

"Nasz świat zatrzymał się w jednej sekundzie. Wypadek syna Kacper Wereszczyński na boisku odebrał mu możliwość gry, ale nie odebrał mu ducha walki. Kto go zna, ten wie, że na murawie zawsze grał jak lew i nigdy nie odpuszczał do ostatniego gwizdka. Teraz przed nim najważniejszy i najtrudniejszy mecz w życiu – walka o powrót do zdrowia. Walcz, synu! Wierzymy, że wygrasz to starcie" - napisała.
 

ROLKI