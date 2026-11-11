17-letni piłkarz Kacper Wereszczyński w śpiączce po wypadku na meczu. Poruszające słowa matki

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło podczas niedzielnego meczu pomorskiej czwartej ligi, w którym Jaguar Gdańsk podejmował Dolinę Speranda Niepoględzie. Już w 16. minucie rywalizacji Kacper Wereszczyński doznał niezwykle groźnego urazu głowy. 17-letni zawodnik został błyskawicznie przetransportowany do szpitala, gdzie lekarze utrzymują go w stanie śpiączki farmakologicznej.

Jeszcze w niedzielę przedstawiciele klubu Dolina Speranda Niepoględzie przekazywali pierwsze komunikaty medyczne, według których stan poszkodowanego Kacpra Wereszczyńskiego określano jako poważny, lecz stabilny.

„Prosimy by wspierać Kacpra modlitwą, dobrą myślą i całą swoją życzliwością! WSZYSCY JESTEŚMY Z KACPEREM!” - apelowali przedstawiciele drużyny za pośrednictwem Facebooka.

Po upływie dwóch dni sytuacja zdrowotna nastoletniego sportowca wciąż pozostawała bardzo ciężka. W kolejnym komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych działacze klubu przekazali dramatyczne wieści o walce zawodnika. „KS Dolina Speranda przeżywa trudne chwile: Kacper pozostaje nadal w śpiączce i walczy! Żadne słowa nie opiszą bólu, który jest w każdym z nas! I w żaden sposób nikt z nas nie jest w stanie wyrazić tego jak bardzo pragnie zdrowia dla Kacpra!” - czytamy we fragmencie oświadczenia.

Głos w sprawie boiskowej tragedii zabrała również matka młodego piłkarza, Joanna Wereszczyńska, która opublikowała na Facebooku niezwykle emocjonalny wpis.