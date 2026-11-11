Czarni Antrans Sosnowiec odpadają z Pucharu Europy. Bolesna lekcja futbolu od norweskiego zespołu

Dominacja norweskiego zespołu w Sosnowcu

Spotkanie rewanżowe od pierwszych minut toczyło się pod absolutne dyktando drużyny przyjezdnej z Norwegii. Gościnie szybko objęły wysokie prowadzenie, ostatecznie kończąc pierwszą połowę wynikiem 4:0. Mistrzynie Polski miały ogromne trudności z odpieraniem ataków i wyprowadzaniem własnych akcji ofensywnych. Dwie bramki padły po zamieszaniu wywołanym dośrodkowaniami z rzutów rożnych. Zespół z Sosnowca w pierwszej części gry nie potrafił stworzyć realnego zagrożenia pod bramką przeciwniczek.

Druga połowa spotkania nie przyniosła większych zmian w obrazie gry, choć miejscowe zawodniczki starały się o strzelenie honorowego gola. Norweżki umiejętnie kontrolowały przebieg wydarzeń i skutecznie broniły dostępu do swojej bramki niemal do samego końca. Dopiero w doliczonym czasie gry Oliwia Katowicz wykorzystała dogodną sytuację sam na sam i trafiła do pustej siatki. Chwilę wcześniej piątą bramkę dla przyjezdnych zdobyła Emma Braut Brunes. Mecz oglądało z trybun niespełna tysiąc dwustu kibiców, w tym radosna grupa fanów SK Brann.

- SK Brann to dużo mocniejszy przeciwnik niż OH Leuven, z którym graliśmy o Ligę Mistrzyń. Musimy się cieszyć z tego, co już zrobiliśmy. Żaden polski zespół kobiecy nie doszedł tak daleko. Zbieramy doświadczenie, uczymy się organizacji – powiedział Majewski.

Jak przebiegała europejska przygoda mistrzyń Polski?

Droga zespołu prowadzonego przez trenera Sebastiana Stemplewskiego w europejskich pucharach była bardzo długa i pełna emocji. Sosnowiczanki rozpoczęły rywalizację od wygrania dwóch turniejów kwalifikacyjnych do Ligi Mistrzyń. Pokonały między innymi gruziński WFC Nike Lusso, irlandzki Athlone Town oraz cypryjski Apollon Limassol po serii rzutów karnych. Dopiero w trzeciej rundzie musiały uznać wyższość belgijskiego OH Leuven, przegrywając rywalizację w dwumeczu. Dzięki wcześniejszym wynikom trafiły jednak do kwalifikacji Pucharu Europy, gdzie pewnie wyeliminowały islandzki Breidablik.

Piłkarki z Sosnowca są obecnie jedną z najbardziej utytułowanych drużyn w kraju, mając na swoim koncie aż czternaście tytułów mistrzowskich. Ostatni triumf na krajowym podwórku, odniesiony w minionym sezonie, pozwolił im na ponowne zmierzenie się z europejską stawką. Przedstawiciele klubu jednoznacznie podkreślają, że rywalizacja na tym szczeblu to cenna lekcja sportowa, z której należy wyciągnąć wnioski na przyszłość. W ubiegłym roku podobną drogę w Europie przeszedł zespół GKS Katowice, który odpadł w drugiej rundzie kwalifikacji z rywalem ze Szwecji. Zebrane w ten sposób doświadczenie ma zaowocować w kolejnych latach funkcjonowania klubu.