Najstarsi ojcowie w polskim i zagranicznym show-biznesie. Rekordzista został tatą w wieku 83 lat

Ze względu na styl życia, karierę czy po prostu gotowość na rodzicielstwo – sławni panowie nie boją się wyzwań, jakie niesie ze sobą rola ojca po pięćdziesiątce, sześćdziesiątce, a nawet siedemdziesiątce. Zarówno w Polsce, jak i za granicą, nie brakuje przykładów ojców, którzy stali się rodzicami w wieku, kiedy wielu planuje już spokojną emeryturę. Oto znane nazwiska, które znalazły się w tym wyjątkowym gronie.

Karol Strasburger dorósł do ojcostwa. "Świat dziecka jest fantastyczny"

Andrzej Chyra został ojcem w wieku 51 lat

Popularny aktor Andrzej Chyra jest w gronie gwiazd, które zostały ojcami w dojrzałym wieku. W wieku 51 lat powitał na świecie syna Tadeusza. Chyra wielokrotnie podkreślał, że późne ojcostwo zmieniło jego życie na lepsze. Dojrzałość i doświadczenie pozwoliły mu podejść do rodzicielstwa z większym spokojem oraz pełnym zaangażowaniem, które są dla niego priorytetem.

Janusz Józefowicz został ojcem w wieku 51 lat

Reżyser, choreograf i twórca kultowego musicalu "Metro", Janusz Józefowicz, po raz trzeci został ojcem w wieku 51 lat. W 2009 roku jego żona Natasza Urbańska urodziła ich córkę Kalinę. Józefowicz, mimo napiętego grafiku zawodowego, z pełnym oddaniem spełnia się w roli ojca. Kalina jest jego oczkiem w głowie, a artysta nie ukrywa, że późne ojcostwo daje mu nowe spojrzenie na życie i codzienność. To właśnie rodzina stała się dla niego źródłem siły i inspiracji.

Henryk Gołębiewski został ojcem w wieku 52 lat

Henryk Gołębiewski, kultowy aktor znany z ról w filmach i serialach dla młodzieży, został ojcem w wieku 52 lat. Narodziny córki sprawiły, że popularny Czaruś z "Podróży za jeden uśmiech" odnalazł spokój i życiową stabilizację. Gołębiewski, który przez lata zmagał się z różnymi przeciwnościami losu, traktuje ojcostwo jako najważniejszą rolę swojego życia. W wywiadach często podkreśla, że wychowywanie córki przynosi mu mnóstwo radości i satysfakcji, a rodzina stała się jego priorytetem.

Ryszard Rynkowski został ojcem w wieku 55 lat

Ryszard Rynkowski, legenda polskiej sceny muzycznej, został ojcem w wieku 55 lat. W 2008 roku, wraz z młodszą żoną Edytą, powitał na świecie swojego syna. Artysta, który wcześniej długo czekał na spełnienie marzenia o ponownym ojcostwie, nie ukrywał, że późne rodzicielstwo było dla niego wielką radością i motywacją do działania. Rynkowski udowodnił, że wiek nie stanowi przeszkody, by cieszyć się rolą ojca.

Jacek Kurski został ojcem w wieku 57 lat

Były prezes Telewizji Polskiej, Jacek Kurski, w 2021 roku został ojcem w wieku 57 lat. Narodziny córki Anny Klary Teodory były dla niego i jego żony Joanny Kurskiej spełnieniem marzeń. Kurski, który wcześniej miał już dorosłe dzieci z pierwszego małżeństwa, podkreśla, że rola ojca daje mu wiele szczęścia i energii. W wywiadach często mówi o tym, że ojcostwo pozwala mu inaczej spojrzeć na życie i skupić się na tym, co naprawdę ważne.

Apoloniusz Tajner został ojcem w wieku 65 lat

Były trener polskiej kadry skoczków narciarskich i prezes Polskiego Związku Narciarskiego, Apoloniusz Tajner, został ojcem w wieku 65 lat. W 2019 roku na świat przyszła jego córka, której matką jest młodsza o 36 lat partnerka Izabela Podolec. Tajner, który był już dziadkiem, podszedł do roli ojca z nieskrywanym entuzjazmem. W wywiadach często podkreśla, że choć ojcostwo w tym wieku niesie za sobą pewne wyzwania, to poczucie szczęścia i satysfakcji wynagradza mu wszystko.

Marek Kondrat został ojcem w wieku 68 lat

Kolejnym znanym przypadkiem jest Marek Kondrat, jeden z najwybitniejszych polskich aktorów. W 2018 roku, w wieku 68 lat, wraz z młodszą o 38 lat żoną Antoniną Turnau, powitał swoje dziecko. Aktor, który wcześniej był już ojcem dorosłych dzieci z poprzedniego małżeństwa, zdecydował się ponownie doświadczyć ojcostwa i cieszy się tym wyjątkowym etapem życia. Kondrat podkreśla, że jego wiek daje mu spokój, dojrzałość i możliwość skupienia się na rodzinie w sposób, który nie był dla niego możliwy w młodości.

Karol Strasburger został ojcem w wieku 72 lat

Karol Strasburger, ikona polskiej telewizji i prowadzący „Familiady”, zaskoczył wszystkich, gdy w 2019 roku, w wieku 72 lat, został ojcem. Córka Laura, owoc miłości z Małgorzatą Weremczuk, przyniosła mu nową radość życia. Strasburger przyznaje, że ojcostwo w tak dojrzałym wieku pozwala mu spojrzeć na świat z innej perspektywy. Choć decyzja wzbudziła kontrowersje, prezenter pozostaje szczęśliwym i zaangażowanym ojcem, podkreślając, że liczy się jakość czasu spędzonego z dzieckiem, a nie metryka.

Mick Jagger został ojcem w wieku 73 lat

Lider The Rolling Stones, Mick Jagger, również doświadczył późnego ojcostwa. W 2016 roku, mając 73 lata, został ojcem ósmego dziecka. Jego partnerką była wówczas 29-letnia balerina Melanie Hamrick. Jagger, który od lat cieszy się opinią rockandrollowego buntownika, podszedł do roli ojca z zaskakującym spokojem i czułością. Pokazał, że nawet po siedemdziesiątce można cieszyć się nową rolą i wnosić pozytywną energię do życia rodziny.

Robert De Niro został ojcem w wieku 79 lat

Hollywoodzki aktor, Robert De Niro, w 2023 roku, w wieku 79 lat, po raz siódmy został ojcem! De Niro, który ma już sześcioro dzieci z poprzednich związków, nie krył radości z narodzin swojej najmłodszej pociechy. Aktor podkreśla, że mimo swojego wieku czuje się na siłach, aby aktywnie uczestniczyć w życiu swojego dziecka.

Al Pacino został ojcem w wieku 83 lat

Al Pacino, przyjaciel i wieloletni rywal Roberta De Niro na ekranie, również zaskoczył świat, zostając ojcem w wieku 83 lat. W 2023 roku na świat przyszło dziecko gwiazdora i jego partnerki, Noor Alfallah. Pacino, który ma już trójkę dorosłych dzieci, nie ukrywa, że późne ojcostwo to dla niego nowe doświadczenie i wyzwanie. Jego przypadek pokazuje, że wiek nie musi być przeszkodą w realizacji marzeń o rodzicielstwie.