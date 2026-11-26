Maja Bohosiewicz porzuciła aktorstwo na rzecz własnego biznesu

W polskim show-biznesie Maja Bohosiewicz zaistniała najpierw jako młodsza siostra Soni Bohosiewicz, po czym sama również zaczęła grać. Rozpoznawalność przyniósł jej serial „Londyńczycy”. Widzowie mogli ją oglądać także w innych znanych produkcjach telewizyjnych, takich jak „M jak miłość”, „Julia”, „Za marzenia”, „Barwy szczęścia” oraz „Na dobre i na złe”.

Mimo kolejnych ról i prób podbicia ekranu aktorka wciąż pozostawała w cieniu starszej siostry. Podjęła studia z reżyserii w Warszawskiej Szkole Filmowej, jednak przerwała naukę, gdy zaszła w ciążę. Z biegiem czasu coraz rzadziej pojawiała się przed kamerą, aż kilka lat temu zupełnie odeszła od aktorstwa i zajęła się prowadzeniem własnej firmy.

Prywatnie w 2018 roku wyszła za mąż za 42-letniego przedsiębiorcę i inwestora Tomasza Kwaśniewskiego, z którym wychowuje dwoje dzieci. Rodzina mieszka na co dzień w willi na hiszpańskim wybrzeżu Costa del Sol.

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Maja Bohosiewicz szczerze o zabiegach na twarz. Lista jest długa

Ostatnio celebrytka znów zwróciła na siebie uwagę widzów, biorąc udział w siedemnastej edycji programu „Taniec z Gwiazdami”. Na co dzień prężnie działa też w sieci – jej profil na Instagramie śledzi ponad 715 tysięcy użytkowników, którym pokazuje zarówno kulisy swojej marki odzieżowej, jak i kadry z życia prywatnego.

W przeciwieństwie do wielu postaci ze świata rozrywki Bohosiewicz otwarcie mówi o korzystaniu z medycyny estetycznej. Niedawno zdecydowała się szczegółowo wyliczyć zabiegi, jakim poddaje twarz.

Kiedy pyta się kobietę, co robi, że tak dobrze wygląda, a ona odpowiada, że pije dużo wody, wysypia się, używa kremu z filtrem, no to ja może oszczędzę wam tej bajki, powiem od razu. Zdarza mi się nie wysypiać, piję zdecydowanie za mało wody, a z twarzą robię wiele. I nie zamierzam udawać, że to zasługa dobrych genów – powiedziała Bohosiewicz.

Wyliczankę otworzył stosowany przez nią od dawna botoks. Gwiazda skomentowała to słowami, że „nie mam nic przeciwko zmarszczkom, pod warunkiem, że nie są na mojej twarzy”. Oprócz tego korzysta z peelingów chemicznych oraz lasera BBL, a także delikatnie powiększa usta.

Stosuję też bardzo dużą ilość stymulatorów tkankowych miękkich, ale one są już dobierane do potrzeb mojej skóry. I ostatnia rzecz, o której mówi się zdecydowanie mniej, czyli wypełnienie skroni – kontynuowała.

Na koniec celebrytka zaznaczyła, że jej wyznanie nie ma na celu przekonywania wszystkich kobiet do poprawiania urody w gabinetach. Chciała jedynie uniknąć wmawiania obserwatorom, że młody wygląd to wyłącznie efekt diety oraz genów.

Opowiadam wam, bo mam serdecznie dosyć udawania, że wygląd po 30-stce to jest wyłącznie kwestia dyscypliny, picia wody i dobrego serum – dodała na koniec Maja Bohosiewicz.

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