Laura Põldvere jest postacią doskonale znaną fanom Konkursu Piosenki Eurowizji. Piosenkarka dwukrotnie reprezentowała w nim Estonię i właśnie teraz podejmuje kolejną próbę powrotu na tę scenę. Krajem wstrząsnęły jednak doniesienia, że była ona zamieszana w głośną aferę dotyczącą mężczyzny ze środowiska artystycznego, który trafił za kraty za handel narkotykami.

Afera narkotykowa w estońskim show-biznesie. Dwoje muzyków przyznało się do kupna kokainy

Sprawa zakończyła się w zeszłym roku wyrokiem skazującym na cztery i pół roku więzienia. Tiit Kaljumäe - aktor w epizodycznych rolach filmowych i postać znana w estońskim środowisku artystycznym - został uznany winnym handlu nielegalnymi substancjami na masową skalę. W przeszłości był też związany ze sprawą napadu w Finlandii.

Historia wcale nie dobiegła końca. Magazyn "Impulsi" estońskiej telewizji publicznej ERR ujawnił teraz, że w procesie zeznania złożyło dwoje czołowych muzyków, przyznając się śledczym do kupna kokainy. Wymiar sprawiedliwości poznał szczegóły całego procederu, docierając do treści wymienianych między artystami a dilerem wiadomości SMS. Zamieszanymi w sprawę gwiazdami estrady w tym niewielkim kraju są Laura Põldvere i Ewert Sundja. Oboje podkreślają, że zerwali już dawno z używką, a o możliwości jej zakupu od skazanego dowiedzieli się przez wspólny krąg znajomych, z którym również od dawna nie mają kontaktu.

Gwiazda Eurowizji tłumaczy: "podjęłam decyzje, z których nie jestem dumna"

Choć śledztwo dziennikarzy nie wymieniło nazwisk obojga artystów wprost, opis sprawy między słowami wskazywał na konkretne osoby. Laura Põldvere jako pierwsza potwierdziła, że chodziło o nią, a w oświadczeniu dla serwisu "Delfi" wyznała, że do wydarzeń doszło trzy lata temu. Z dilerem miała skontaktować się m.in. o poranku 21 stycznia 2024 roku – dzień po tym, jak odpadła w półfinale estońskich preselekcji do Eurowizji.

Nie zażywam narkotyków i nie robiłam tego od dłuższego czasu ani tego nie popieram. Były w moim życiu trudne okresy, kiedy podjęłam decyzje, z których dzisiaj nie jestem dumna. Żałuję tych decyzji, ale niestety, nie mogę cofnąć czasu. […] Współpracowałam z policją, złożyłam zeznania. Nie chcę dalej komentować tej sprawy, która jest już przeszłością – przekazała mediom.

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Chce znowu pojechać na konkurs. Dyskwalifikacji raczej nie będzie

Laura Põldvere ośmiokrotnie wystartowała w preselekcjach w Estonii, wygrywając je w 2005 roku z zespołem Suntribe i w 2017 roku w duecie z Koitem Toome. Na samej Eurowizji dwa razy nie udało jej się awansować do finału, co najwidoczniej artystka nadal chce zmienić.

Przed ujawnieniem jej zamieszania w głośną sprawę narkotykową ogłoszono, że weźmie udział w finale Eesti Laul 2027 – przyszłorocznych eliminacji do Eurowizji. W rozmowie z "Delfi" przedstawicielka telewizji potwierdziła, że organizatorzy przyjrzą się aferze, jednak nic nie wskazuje na to, by pojawiły się podstawy do dyskwalifikacji Põldvere.

Na podstawie dostępnych do tej pory informacji nie mam powodów, by podjąć decyzję o dyskwalifikacji Laury. Być może będziemy musieli sprawdzić, co w takich przypadkach przewiduje regulamin Eurowizji - skomentowała Karmel Killandi, szefowa programów rozrywkowych w ERR. - Staramy się wesprzeć ją w tej sytuacji i możliwe, że niedługo uda się uzyskać od niej komentarz albo cały wywiad na temat tego, jak widzi przeszłość. Jak sama powiedziała, zmieniła swoje życie - dodała.

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