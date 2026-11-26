Maciej Musiał zaczynał karierę jako dziecko. Jak rozwija się poza aktorstwem?

Maciej Musiał należy dziś do najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów, a przed kamerą występuje od najmłodszych lat. Swój ekranowy debiut zaliczył w wieku zaledwie dziewięciu lat epizodem w serialu „Plebania”. Później otrzymywał coraz większe zadania aktorskie, pojawiając się w takich produkcjach jak „Hotel pod żyrafą i nosorożcem” oraz „Ojciec Mateusz”. Największą rozpoznawalność zapewniła mu postać Tomka w serialu „Rodzinka.pl”.

Jego działalność zawodowa wykracza poza grę aktorską. Maciek Musiał wymyślił oraz współtworzył jako jeden z producentów wykonawczych pierwszy polski serial platformy Netflix pod tytułem „1983”. Ze wspomnianym gigantem streamingowym realizował później jeszcze kilka innych projektów.

31-letni artysta spełnia się też na polu producenckim. Brał udział między innymi w pracach nad filmem „Możliwa Miłość”, który w tym roku uhonorowano Srebrnym Lwem podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji.

Równolegle sprawdza się w biznesie, gdzie stawia na rozmaite inwestycje oraz przedsięwzięcia. Należy do niego między innymi część udziałów w kilku lokalach gastronomicznych na terenie Warszawy.

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Dawny dziecięcy gwiazdor z powodzeniem kontynuuje karierę w dorosłym życiu, łącząc pracę w przemyśle filmowym z dużą aktywnością w internecie. Profil aktora na Instagramie śledzi już ponad milion użytkowników.

Znany z „Rodzinki.pl” aktor regularnie publikuje w sieci nowe treści. Choć pilnuje swojej prywatności, to przed obserwatorami chętnie odsłania klatkę piersiową, ponieważ przez lata oprócz warsztatu aktorskiego intensywnie pracował także nad swoją sylwetką.

W jednym z ostatnich postów Maciej Musiał udostępnił wykonaną w łazience serię fotografii, na których pozuje wyłącznie w spodniach. Prezentacja umięśnionego torsu wywołała falę komplementów ze strony internautów. „Boże ciało przyszło wcześniej” – skomentowała wpis jedna z obserwujących go fanek.

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