Nagranie w internecie i zatrzymanie 15-latka

25 listopada 2026 roku funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim otrzymali nagranie, na którym widać nastolatka znęcającego się nad kotem. Do jednej z miejskich szkół ponadpodstawowych skierowano policjantów z Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną, Zespołu do spraw Nieletnich i Patologii oraz dzielnicowych. W szkole zatrzymano 15-letniego mieszkańca Piotrkowa Trybunalskiego. W jego miejscu zamieszkania przeprowadzono czynności procesowe.

Zabezpieczono dwa koty i dwa psy. Sprawa trafi do sądu rodzinnego

Decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii zabezpieczono wszystkie zwierzęta znajdujące się pod tym adresem, dwa koty i dwa psy. Po wykonaniu niezbędnych czynności 15-latka zwolniono do domu. Postępowanie w sprawie znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem prowadzą policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim. Po zgromadzeniu wszystkich materiałów sprawa trafi do III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim. Postępowanie będzie również nadzorować Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim.

Źródło: Policja.pl