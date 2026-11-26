Ponad 300 przeszukań w sprawie oszustw VAT

W operacji uczestniczyło ponad 3 tys. funkcjonariuszy policji i służb celno-skarbowych. W ciągu ostatniego tygodnia przeprowadzili oni ponad 300 przeszukań w Belgii, Chorwacji, Estonii, Francji, Niemczech, Włoszech, Litwie, Polsce, Rumunii, Słowacji, Holandii i Mołdawii. Na terenie Belgii, Niemiec i Estonii aresztowano 21 osób podejrzanych o przynależność do zorganizowanej grupy przestępczej. Czynności prowadziło Biuro Delegowanego Prokuratora Europejskiego w Monachium w ramach postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Europejską.

Podejrzenia dotyczą fikcyjnych transakcji i prania pieniędzy

Z ustaleń śledczych wynika, że grupa miała stworzyć i utrzymywać międzynarodowy system przepływu pieniędzy poza kontrolą państwowych organów. W procederze miały być wykorzystywane spółki fasadowe oraz faktury dokumentujące fikcyjne transakcje gospodarcze. Mechanizm miał służyć ukrywaniu pochodzenia pieniędzy, wprowadzaniu ich do legalnego obrotu oraz uchylaniu się od zapłaty VAT. Śledczy podejrzewają również, że grupa mogła obchodzić międzynarodowe sankcje, zwłaszcza w przypadku pieniędzy pochodzących z Rosji i Iranu, oraz finansować nielegalne zatrudnienie.

Policjanci z Olsztyna, Białegostoku i Warszawy w międzynarodowej operacji

W operacji na terenie Polski uczestniczyli funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, Komend Rejonowych Policji Warszawa V i Warszawa VI oraz komend powiatowych Policji w Legionowie i Otwocku. Byli to głównie policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości ekonomicznej. Przeprowadzili czynności procesowe, w tym przeszukania w siedzibach polskich podmiotów gospodarczych związanych z procederem. W operację zaangażowane było również Biuro Delegowanego Prokuratora Europejskiego przy Prokuraturze Regionalnej w Lublinie.

Zabezpieczono dokumentację finansową

Podczas czynności zabezpieczono dokumentację finansową, która pozwoliła zidentyfikować kolejne podmioty gospodarcze mogące mieć związek ze sprawą. Dalsza analiza materiału może pomóc ustalić kolejnych uczestników procederu i rozszerzyć zakres postępowania. Podejrzani mają odpowiadać przed niemieckim sądem. Do czasu prawomocnego wyroku korzystają z domniemania niewinności.

Źródło: Policja.pl