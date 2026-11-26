Oszustwo w Mydlnikach. Oszuści podawali się za pracowników banku i policjantów

Policjanci z Komendy Głównej Policji w Warszawie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Komisariatu Policji IV w Krakowie ustalili, że seniorka z Mydlnik może stać się kolejną ofiarą oszustów. Do 75-latki dzwoniły osoby podające się za pracowników banku i policjantów. Przekonały kobietę do przekazania swoich oszczędności. 19 listopada funkcjonariusze rozpoczęli działania.

Policjanci zatrzymali 29-latkę podczas odbioru pakunku z blisko 45 tys. zł

Policjanci zauważyli kobietę odbierającą pakunek z gotówką, wylegitymowali ją i zatrzymali. Okazało się, że zatrzymana to 29-letnia obywatelka Ukrainy. W tym samym czasie do funkcjonariuszy podbiegła 75-letnia mieszkanka Mydlnik i poinformowała, że pakunek należy do niej. W pakunku znajdowało się blisko 45 tys. zł. Seniorka odzyskała swoje oszczędności.

Podejrzana o oszustwo w Mydlnikach trafiła do aresztu

29-latka została przewieziona do Komisariatu Policji IV w Krakowie, gdzie wykonano z jej udziałem niezbędne czynności. Zebrany materiał dowodowy pozwolił śledczym postawić kobiecie zarzut oszustwa. Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy, na wniosek prokuratury, zastosował wobec podejrzanej tymczasowy areszt na 3 miesiące. Za oszustwo grozi jej do 8 lat więzienia.

Źródło: Policja.pl