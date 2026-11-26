Maja Chwalińska ma za sobą świetny występ w Roland Garros, gdzie przebrnęła przez kwalifikacje i dotarła aż do finału, w którym przegrała z Mirą Andriejewą. Dużym sukcesem tenisistki było także zwycięstwo w turnieju WTA 1000 w Wuhan.

Po finiszu rozgrywek zawodniczka postawiła na regenerację, przez co opuściła mecz reprezentacji Polski ze Szwecją w Billie Jean King Cup. Sama oceniła, że potrzebowała tej przerwy.

„Zdążyłam już odpocząć, było mi to potrzebne. Był to dla mnie bardzo wymagający sezon - fizycznie, jak i mentalnie. Dużo nowych rzeczy, nie ma co ukrywać, że rzeczywistość się zmieniła” – przyznała w rozmowie z Polsatem Sport, dodając, że odpoczynek był jej potrzebny i zgłaszając gotowość do kolejnego sezonu.

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Maja Chwalińska o życiu poza kortem. Tenisistka zdradziła swoje muzyczne marzenie

W wywiadzie dla Polsatu Sport tenisistka przybliżyła również swoją codzienność poza kortem. W wolnym czasie wybiera spokojne zajęcia pozwalające odpocząć od sportu. „Lubię sobie wyskoczyć na kawkę, poczytać książkę” – powiedziała. „Ostatnio słucham dużo winyli” – dodała.

Chwalińska ma wiele celów zawodowych, ale jej marzenia wykraczają poza tenis i łączą się z muzyką. „Marzy mi się pianino” – wyznała.

Kiedy Maja Chwalińska wróci na kort? Mecz z Lindą Noskovą w Gdańsku

Na 11 grudnia zaplanowano udział Polki w meczu pokazowym z Lindą Noskovą, który zostanie rozegrany w gdańskiej Ergo Arenie.