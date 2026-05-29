Maja Bohosiewicz ostro trenuje w czarnym bikini. Dobry strój do ćwiczeń?

Kariera aktorska Mai Bohosiewicz i jej życie w Hiszpanii

Trzydziestopięcioletnia Maja Bohosiewicz zdobyła rozpoznawalność w rodzimej branży rozrywkowej początkowo przez pryzmat starszej o czternaście lat siostry Soni Bohosiewicz. Celebrytka postanowiła pójść w jej ślady i również zajęła się aktorstwem. Największą sympatię widzów przyniosła jej kreacja w telewizyjnym hicie "Londyńczycy". Widzowie mogli podziwiać ją także w innych kultowych produkcjach, takich jak "M jak miłość", "Julia", "Za marzenia", "Barwy szczęścia" oraz "Na dobre i na złe".

Droga zawodowa gwiazdy rozwijała się całkiem obiecująco, co skłoniło ją do rozpoczęcia nauki na wydziale reżyserii w Warszawskiej Szkole Filmowej. Edukację przerwała jednak ze względu na ciążę. Od tamtego momentu jej obecność przed kamerami zaczęła systematycznie słabnąć, aż w końcu Bohosiewicz definitywnie porzuciła zawód aktorki na rzecz prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Sześć lat temu celebrytka stanęła na ślubnym kobiercu z czterdziestodwuletnim biznesmenem i inwestorem Tomaszem Kwaśniewskim. Małżeństwo dzieli trudy wychowywania dwójki pociech. Rodzina zamieszkuje na co dzień w luksusowej rezydencji położonej w słonecznym hiszpańskim regionie Costa del Sol.

Maja Bohosiewicz ćwiczy w skąpym bikini na wakacjach

Była aktorka intensywnie udziela się w przestrzeni internetowej, budując silną relację ze swoimi fanami. Jej profil na Instagramie zgromadził potężną społeczność przekraczającą 705 tysięcy użytkowników. Treści publikowane przez gwiazdę to przede wszystkim materiały promujące jej markę odzieżową oraz liczne relacje z życia prywatnego.

Gwiazda siedemnastej odsłony formatu "Taniec z Gwiazdami" spędza teraz czas na słonecznym wypoczynku. Okres wakacyjny nie oznacza dla niej jednak przerwy od dbania o kondycję. Za pośrednictwem mediów społecznościowych udostępniła obszerne materiały ukazujące jej codzienną rutynę ćwiczeń. Celebrytka imponuje obserwatorom niezwykle smukłą sylwetką i wyraźnie zarysowanymi mięśniami brzucha, co stanowi efekt rygorystycznego jadłospisu i regularnego wysiłku.

Aktywność fizyczna pozostaje dla niej priorytetem w każdej sytuacji, a brak klasycznego sportowego ubioru nie stanowi absolutnie żadnej przeszkody. Influencerka zaprezentowała fanom swoje zmagania z ciężarami w mocno wyciętym czarnym stroju kąpielowym. Bezpośrednio po zakończeniu wymagającej sesji siłowej celebrytka natychmiast zanurkowała w wodzie.

