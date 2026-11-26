Piesi przeszli przez tory mimo opuszczonych rogatek

Do zdarzenia doszło około godziny 7:30 na przejeździe kolejowym przy ul. Hanasiewicza. Funkcjonariusze ruchu drogowego czekali, aż będą mogli bezpiecznie przejechać przez przejazd. W tym czasie zauważyli pięcioro pieszych przechodzących przez tory. Rogatki były opuszczone, a sygnalizator wyświetlał czerwone światło.

Mandaty dla pięciorga pieszych

Policjanci podjęli interwencję wobec pieszych. Każda z pięciu osób otrzymała mandat w wysokości 2000 zł. Policja przypomina, że opuszczone rogatki, czerwone światło i uruchomiony system ostrzegania oznaczają, że wejście na tory jest zabronione. Mundurowi apelują, by przed wejściem na tory zatrzymać się, poczekać na podniesienie rogatek i upewnić się, że można bezpiecznie przejść.

Źródło: Policja.pl