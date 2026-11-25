Agencja dpa przekazała, że Veruschka von Lehndorff odeszła we wtorek, 24 listopada 2026 roku w Berlinie. Słynna niemiecka supermodelka i aktorka miała 87 lat.

Według informacji od rodziny w ostatnich chwilach towarzyszyli jej bliscy oraz przyjaciele, a niemiecki dziennik „Bild” doprecyzował, że zmarła we własnym domu. Choć ostatnie lata spędziła w Berlinie z dala od mediów, wciąż pozostawała blisko sztuki i współpracowała z młodymi twórcami. Część należącego do niej majątku trafiła do Muzeum Prus Wschodnich w Lüneburgu.

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Veruschka podbiła świat mody i kina. Zagrała w „Powiększeniu” Michelangelo Antonioniego

W latach 60. Vera von Lehndorff na stałe wpisała się w historię światowej branży modowej. Międzynarodowy rozgłos przyniosły jej odważne stylizacje, wyrazista uroda oraz charakterystyczny wizerunek. Zyskała miano pierwszej niemieckiej supermodelki i trwale wpłynęła na rozwój fotografii mody.

Popularność zyskała także na dużym ekranie. W 1966 roku zagrała w „Powiększeniu” w reżyserii Michelangelo Antonioniego, zaliczanym do najważniejszych dzieł światowej kinematografii. Na planie tego filmu partnerowała Davidowi Hemmingsowi.

Jak zwracał uwagę magazyn „Vogue”, modelka nie zamykała się w jednym wizerunku. „Veruschka potrafiła prezentować się jako władcza i figlarna, drapieżna i kocia, androgyniczna albo skrajnie kobieca” – pisało pismo.

Dramatyczne dzieciństwo Veruschki. Ojciec modelki uczestniczył w spisku na życie Adolfa Hitlera

Vera von Lehndorff przyszła na świat 14 maja 1939 roku w Królewcu. Pierwsze lata życia spędziła na Mazurach, w rodzinnym pałacu w Sztynorcie, który dziś leży na terenie gminy Węgorzewo.

Jej ojcem był hrabia Heinrich von Lehndorff-Steinort, uczestnik spisku z 20 lipca 1944 roku wymierzonego w Adolfa Hitlera. Po nieudanym zamachu mężczyznę stracono, a represje spadły także na bliskich – Veruschkę, jej matkę oraz siostry zesłano do obozów i nazistowskiego domu dziecka.

Veruschka po latach odwiedziła Mazury. Zaangażowała się w ratowanie pałacu w Sztynorcie

Do miejsc związanych z dzieciństwem modelka przyjechała ponownie po wielu latach. Wizyta w rodzinnej posiadłości w 2007 roku sprawiła, że włączyła się w remont niszczejącego pałacu w Sztynorcie.

O tym, jak ważny był dla niej ten majątek, mówiła w 2011 roku w wywiadzie przytaczanym przez agencję dpa. „Znalazłam, można powiedzieć, swój dom – choć przez całe życie nie miałam poczucia, że gdziekolwiek jestem u siebie” – wyznała Veruschka.

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