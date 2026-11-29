Ostatni czas upłynął Filipowi Chajzerowi pod znakiem wielu wydarzeń. Dziennikarz obchodził 42. urodziny, gościł z żoną Bianką w programie „halo tu polsat”, a także otworzył restaurację w Zakopanem. Mimo napiętego grafiku przygotował dla słuchaczy swojego podcastu specjalny odcinek z okazji Andrzejek.

Filip Chajzer rozprawił się z czarną magią

W najnowszym nagraniu na swoim kanale w serwisie YouTube prezenter zajął się tematem tarota, wróżb, rzucania uroków oraz czarnej magii. Do studia zaprosił astrolożkę i tarocistkę Merkurię, z którą na poważnie omówił kulisy polskiego rynku ezoterycznego. Z ich dyskusji płynie wniosek, że w branży działają zarówno dobre wróżki, takie jak rozmówczyni gospodarza, jak i złe wiedźmy wykorzystujące klientów do czerpania z nich energii do czarów. Chajzer, który od pewnego czasu otwarcie opowiada o roli duchowości i wiary w swoim życiu, w tym odcinku poruszył kwestię bezpiecznego korzystania z usług ezoterycznych. Jako przykład przywołano działania mające na celu odzyskanie byłego partnera, który ułożył sobie bogobojne życie z nową rodziną.

Gościni wytłumaczyła, że przeprowadzenie takiego zabiegu jest możliwe, o ile dawny partner ma słaby punkt pozwalający złu na dostęp. Filip Chajzer zwrócił jednak uwagę na zagrożenia płynące z takich praktyk.

Zmiana planu bożego nie jest bezpieczna!

„Problem polega na tym, że taka wróżka, która rzuca taki urok, to de facto nie jest wróżka. To jest wiedźma, która korzysta z czarnej mocy” – stwierdził Filip Chajzer.

Prezenter ostrzegł przed poważnymi konsekwencjami korzystania z takich usług.

„Czerpie z was energię niczym z powerbanka. To z kolei po takim spadku energetycznym może doprowadzić na przykład do opętań” – przekonywał dziennikarz.

W trakcie rozmowy gospodarz programu zdobył się na osobiste wyznanie. Opisał w nim, w jaki sposób został zwiedziony na pokuszenie i jak długo trwał u niego stan opętania.

Filip Chajzer wziął zakazany owoc

„Porównuję to do takiej sceny biblijnej, w której wiesz, to jabłko jest przekazywane. Wiesz, że nie możesz, ale ktoś ci mówi: weź, to odmieni twoje życie. I dokładnie ta scena wydarzyła się 1 do 1 u mnie! Ktoś, kto był moim przyjacielem, mówi: Filip, widzę jak się czujesz, weź to. I wziąłem. Tu zaczął się dramat mojego życia” – wyznał Filip Chajzer.

Dziennikarz dodał, że ten stan utrzymywał się bardzo długo, a zakończył się dopiero wtedy, gdy wziął ślub z Bianką we wrześniu 2026 roku.

Cały odcinek podcastu dotyczył działalności astrolożek, tarocistek i wróżek. Zaproszona specjalistka przekonywała przy tym, że same wróżby andrzejkowe nie są niczym złym, a dawniej tego rodzaju zabawy organizowano w salkach katechetycznych. „Najważniejsze nie ulegać czarnym czarom” – podsumowała temat wróżka.

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